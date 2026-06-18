La expansión de los servicios financieros digitales en América Latina está obligando a las fintech a fortalecer sus mecanismos de verificación de identidad para mantener el crecimiento sin elevar los riesgos de fraude, afirmó Iñigo Castillo, GM para Latinoamérica de Incode, en entrevista con El Cronista.

El directivo señaló que la digitalización financiera en la región ha entrado en una nueva etapa en la que la capacidad de verificar identidades de forma segura y a gran escala se ha vuelto tan importante como la innovación de los productos financieros.

“La digitalización financiera en América Latina está entrando en una nueva etapa, donde la capacidad de verificar identidades de forma segura y a gran escala es tan importante como la innovación de los productos”, dijo.

Castillo agregó que, conforme crece la adopción de servicios financieros digitales, las instituciones enfrentan mayores exigencias para proteger a sus usuarios y cumplir con los marcos regulatorios.

“Ahora, la tarea de las instituciones es combinar crecimiento, cumplimiento regulatorio y prevención de fraude”, destacó.

La identidad digital toma protagonismo

En este contexto, Bitso eligió a Incode como socio estratégico de infraestructura de identidad para todos sus productos y mercados en América Latina.

La alianza permitirá verificar usuarios en México, Argentina, Colombia y Brasil mediante tecnología biométrica avanzada, con el objetivo de fortalecer los procesos de autenticación en algunos de los principales mercados donde opera la plataforma de servicios financieros digitales.

Las empresas explicaron que el crecimiento de los servicios financieros virtuales exige procesos de verificación cada vez más seguros, ágiles y escalables, capaces de acompañar la expansión de las operaciones sin afectar la experiencia de los usuarios.

De acuerdo con Incode, la compañía procesa más de 7 mil millones de verificaciones de identidad al año para empresas globales, incluidas algunas de las instituciones financieras más influyentes del mundo.

Escalar sin sacrificar la confianza

Ricardo Amper, fundador y CEO de Incode, afirmó que las instituciones financieras digitales enfrentan el reto de ofrecer experiencias fluidas sin comprometer la seguridad.

“Las instituciones financieras digitales afrontan el desafío de ofrecer experiencias fluidas sin comprometer la seguridad. Nuestra alianza con Bitso demuestra que hoy es posible escalar operaciones a nivel regional sin renunciar a los más altos estándares de identidad, cumplimiento y confianza”, señaló.

Con esta alianza, Bitso incorporará la infraestructura de identidad de Incode en sus operaciones regionales para reforzar la autenticación de usuarios en México, Argentina, Colombia y Brasil, mercados donde la adopción de servicios financieros digitales continúa creciendo.