La feria de e-commerce más grande de Latinoamérica convocó a Leandro Petersen como disertante principal

La sexta edición de Feria EFFIX 2026 reunió a empresarios, emprendedores y especialistas internacionales en comercio electrónico, marketing e innovación para debatir sobre las nuevas oportunidades de crecimiento de la economía digital.

El evento, presentado por sus organizadores como la feria de e-commerce más grande de Latinoamérica, se desarrolló del 15 al 19 de octubre en Plaza Mayor Medellín, uno de los principales centros de convenciones de Colombia.

Entre los protagonistas del encuentro estuvo Leandro Petersen, el ejecutivo argentino que durante nueve años lideró la estrategia comercial y de marketing vinculada a la Selección Argentina, impulsando un proceso de expansión internacional que permitió pasar de cinco patrocinadores a más de 120 acuerdos comerciales.

Petersen compartió la conferencia con Sergio Goycochea, histórico arquero de la Selección Argentina, en una presentación que conectó el deporte con el desarrollo empresarial, la internacionalización de marcas y la generación de nuevos negocios.

EFFIX 2026: un encuentro internacional de negocios y comercio electrónico

La feria convocó a compañías tecnológicas, empresarios, emprendedores, plataformas de comercio electrónico, especialistas en marketing digital y referentes de diferentes industrias interesados en la transformación de los modelos comerciales.

Según las cifras anunciadas por la organización, la programación contempló más de 200 conferencistas nacionales e internacionales y la participación de más de 350 empresas y marcas.

La feria de e-commerce más grande de Latinoamérica convocó a Leandro Petersen como disertante principal. Prensa

Durante las jornadas se abordaron temas vinculados con inteligencia artificial aplicada a los negocios, nuevas estrategias de comercialización, plataformas digitales, medios de pago, logística, desarrollo de marcas y expansión hacia mercados internacionales.

Además de las conferencias, el evento ofreció espacios de networking, capacitación y encuentros empresariales destinados a promover alianzas estratégicas y nuevas oportunidades comerciales.

La participación de referentes internacionales permitió presentar experiencias de crecimiento desarrolladas en diferentes sectores económicos, desde el comercio electrónico hasta la industria deportiva.

El modelo de negocios que llevó a la Selección Argentina de cinco a más de 120 patrocinadores

Uno de los casos destacados fue el presentado por Leandro Petersen, quien explicó cómo la profesionalización de la gestión comercial permitió transformar el posicionamiento internacional de la marca Selección Argentina.

El proceso comenzó en 2017, cuando la estructura comercial contaba con apenas cinco patrocinadores. A partir de una estrategia de largo plazo basada en la diversificación de ingresos, el posicionamiento de marca y la apertura de nuevos mercados, se logró ampliar significativamente la red de socios comerciales.

La expansión hacia mercados como China, India, Medio Oriente y Estados Unidos permitió establecer alianzas con compañías internacionales y desarrollar nuevas oportunidades de negocios.

Durante su exposición, Petersen abordó la importancia de construir organizaciones con estructuras comerciales sólidas, capaces de generar ingresos sostenibles y reducir su dependencia de los resultados deportivos.

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La experiencia mostró cómo el reconocimiento internacional de una marca puede convertirse en una herramienta para atraer inversiones, establecer acuerdos estratégicos y desarrollar nuevas unidades de negocio.

Leandro Petersen y Sergio Goycochea: del fútbol argentino a los negocios globales

La conferencia compartida por Petersen y Goycochea permitió vincular el reconocimiento deportivo de la Selección Argentina con el desarrollo de una estrategia empresarial de alcance internacional.

Mientras Goycochea aportó su experiencia como una de las figuras históricas del fútbol argentino, Petersen presentó los principales ejes del proceso de transformación comercial y posicionamiento global.

El caso despertó especial interés por su aplicación a otros sectores económicos, donde la construcción de marca, la innovación y la diversificación de ingresos son factores fundamentales para el crecimiento empresarial.

La presentación permitió trasladar al ecosistema del comercio electrónico una experiencia concreta de internacionalización y desarrollo de negocios.

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Medellín y el crecimiento de la economía digital en Latinoamérica

La realización de EFFIX 2026 reflejó el creciente protagonismo de Medellín como punto de encuentro para empresas y profesionales vinculados con la innovación y la economía digital.

Entre los impulsores de la feria se encuentra Juan David Carmona, cofundador de EFFIX, quien integra el equipo organizador de este encuentro empresarial de proyección internacional.

La coordinación de prensa estuvo a cargo de Luciak Rejci, jefa de prensa de EFFIX, responsable del área de comunicación del evento, que reunió a conferencistas, empresarios y representantes de distintos países.

La participación de Leandro Petersen junto a Sergio Goycochea incorporó a la agenda de EFFIX 2026 una experiencia de transformación comercial que demuestra cómo la gestión estratégica de una marca puede abrir nuevos mercados y generar oportunidades de negocios más allá de su actividad original.

De cinco patrocinadores a más de 120, la expansión comercial vinculada a la Selección Argentina se presentó en Medellín como un ejemplo de cómo una estrategia empresarial de largo plazo puede transformar el valor de una marca y proyectarla hacia los mercados internacionales.