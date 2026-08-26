TAI (Think, Act, Inspire), la nueva agencia fundada y liderada por Leandro Petersen, se presentó oficialmente bajo el lema “Play at the Top”, una propuesta que busca trasladar los códigos del alto rendimiento al universo de las marcas y los negocios, combinando estrategia, creatividad, entretenimiento, deporte y cultura.

La presentación convocó a un destacado ecosistema de invitados, entre ellos CEOs y ejecutivos de importantes marcas, referentes empresariales, medios de prensa, periodistas, influencers y figuras del deporte y el entretenimiento, en una experiencia pensada también como un espacio de encuentro y networking entre distintas industrias.

La conducción estuvo a cargo de Sergio Goycochea, histórico arquero de la Selección Argentina. Uno de los momentos destacados fue la charla sobre alto rendimiento junto a Rolando “Flaco” Schiavi y Mariano Andújar, quienes compartieron experiencias sobre liderazgo, esfuerzo, trabajo en equipo y las exigencias necesarias para alcanzar y sostenerse en el máximo nivel.

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La jornada tuvo además un emotivo video sorpresa para Leandro Petersen, con mensajes de Javier Saviola y Javier “Pupi” Zanetti, quienes recordaron anécdotas y momentos compartidos, destacaron su trayectoria y le desearon éxitos en esta nueva etapa.

Otro de los ejes de la presentación fue la entrevista de Mili Hadad a Petersen, en la que el fundador de TAI repasó sus nueve años en la Asociación del Fútbol Argentina, reflexionó sobre liderazgo y explicó las razones que lo llevaron a cerrar ese ciclo para iniciar un proyecto propio.

“Nunca es bueno quedarse muchísimos años en un lugar, porque uno se acostumbra y siempre es positivo poder imponerse nuevas metas y nuevos desafíos”, afirmó Petersen.

Durante la conversación destacó la incomodidad, el trabajo, la disciplina y el liderazgo con el ejemplo como pilares del alto rendimiento. También habló del lugar que ocupa la filosofía en su vida cotidiana como herramienta para afrontar la presión y tomar decisiones con mayor claridad.

“La filosofía te da herramientas. Te ayuda a priorizar las variables que controlás de las que no controlás. Y yo trabajo mucho sobre eso”.

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Licenciado en Comunicación Social y Marketing, Petersen desarrolló una trayectoria de más de dos décadas entre el mundo corporativo y el deporte. Formó parte de Mercado Libre e IBM, trabajó en Vélez Sarsfield y Rosario Central y durante nueve años lideró estrategias comerciales, de marketing y expansión internacional en AFA. Su experiencia llegó también a Harvard Business School, donde presentó el modelo de expansión global desarrollado durante esa etapa.

Para Petersen, TAI representa la evolución natural de ese recorrido: “Yo creo que esto lo comencé hace 20 años y fueron 20 años de aprendizaje”.

TAI nace para trabajar en la intersección entre marcas, comunicación, entretenimiento, deporte y cultura, generando nuevas conexiones entre empresas, instituciones, protagonistas y audiencias.

“Hoy comparto una creación propia, algo que me genera una mezcla de orgullo, entusiasmo y mucha adrenalina por lo que viene. Con TAI comienzo un ciclo mucho más mío, con ganas de construir ahora desde un lugar más emprendedor”, expresó Petersen.

Con una experiencia inmersiva y tecnológica que reunió al mundo empresarial, los medios, las nuevas audiencias y el deporte, TAI inició oficialmente su camino con una premisa: Think, Act, Inspire. Pensar, actuar e inspirar para jugar al máximo nivel.