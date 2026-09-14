El Club Atlético Independiente atraviesa un momento particular: mientras el plantel profesional pelea puntos en la mitad de la tabla del Torneo Clausura, la institución de Avellaneda eligió este lunes 14 de septiembre para poner el foco en otro terreno, el financiero.

Según un comunicado difundido por la propia entidad, el club dio a conocer los resultados de su Balance Económico y Financiero correspondiente al ejercicio 2025/2026, con datos que —de acuerdo a lo informado por CAI— consolidan una tendencia que la conducción viene destacando desde hace varios ejercicios.

Balance 2025/2026: los números que difunde Independiente

De acuerdo al comunicado oficial del Club Atlético Independiente, el nuevo ejercicio contable “destaca una reducción del 50% en la deuda en moneda extranjera y el sostenimiento del flujo operativo positivo”. El texto, firmado por la Comisión Directiva, remarca que los indicadores presentados “ratifican el compromiso de la gestión con la transparencia, la responsabilidad financiera y el crecimiento sostenido del Club Atlético Independiente”.

Según el propio informe del club, en la comparación con el ejercicio 2022 se registra hoy “un incremento de la posición patrimonial neta del 64%”, lo que consolidaría —siempre según la fuente— una estructura “sustancialmente más sólida para afrontar los compromisos futuros”.

Menor exposición cambiaria: el eje del comunicado

Uno de los puntos que el club subraya especialmente es la reducción de la deuda denominada en moneda extranjera. Según CAI, esa deuda “se redujo casi un 50%, disminuyendo drásticamente el riesgo financiero y devolviendo previsibilidad a las arcas del club”.

A esto se suma, de acuerdo al comunicado, “un crecimiento aproximado del 40% en los activos medidos en dólares”, mientras que “el pasivo total registró una reducción cercana al 2% en la misma moneda”.

El club también informa que, durante esta gestión, se cancelaron “numerosas contingencias generadas con anterioridad a Octubre 2022 que no estaban previstas”, por unos 10.000.000 de dólares.

Esa dinámica, siempre según la información difundida por la entidad, permitió que “la incidencia de la deuda sobre el activo total descendiera drásticamente del 39% registrado en 2022 al 27,1% actual”, reduciendo además la relación entre pasivo y patrimonio neto de 0,64 a 0,37 veces.

Superávit y flujo operativo: la lectura de la Comisión Directiva

El comunicado destaca además que Independiente “volvió a generar recursos a través de su funcionamiento ordinario, cerrando el período con superávit y flujo operativo positivo”.

Para la conducción del club, este balance “no es solo la fotografía de un momento contable, sino la confirmación de una tendencia”: según sus propias palabras, la institución “logró incrementar considerablemente sus activos sin aumentar el endeudamiento” y “hoy cuenta con una base patrimonial mucho más fuerte para seguir construyendo una institución sustentable”.

De todos modos, el propio texto oficial admite que restan “desafíos económicos por delante”, aunque sostiene que los indicadores del ejercicio 2025/2026 “ratifican el compromiso de la gestión con la transparencia, la responsabilidad financiera y el crecimiento sostenido del Club Atlético Independiente”.

El presente futbolístico del Rojo, en paralelo al informe económico

El anuncio del balance llega en medio de un semestre futbolístico irregular para Independiente. Este mismo domingo, el equipo dirigido por Jadson Viera empató 1-1 como local ante San Lorenzo, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido que se le escapó tras ir arriba en el marcador con un gol de Juan Arrayago, igualado luego por Facundo Faríastras empatar 1-1 por la novena fecha del campeonato con goles de Juan Arrayago y Facundo Farías.

Con ese resultado, el equipo quedó en la zona media-alta del Grupo A, con 14 puntos, a tres unidades del líder, y ahora deberá visitar a Unión de Santa Fe el sábado 19 de septiembre.

En el plano de los pases, el club sumó cinco refuerzos para el segundo semestre de 2026, recuperó a David Martínez y concretó 13 salidas durante la ventana de transferencias, entre ellas las de Maximiliano Gutiérrez y Kevin Lomónaco, dos de los jugadores vendidos durante este período.

El comunicado completo, difundido por el Club Atlético Independiente, se adjunta a continuación.

Comunicado del Club Atlético Independiente

UN BALANCE CON SUPERÁVIT PARA AFRONTAR NUEVOS COMPROMISOS ECONÓMICOS

El nuevo ejercicio contable destaca una reducción del 50% en la deuda en moneda extranjera y el sostenimiento del flujo operativo positivo.

Avellaneda, 14 de septiembre de 2026.

El Club Atlético Independiente da a conocer los resultados del Balance Económico y Financiero correspondiente al ejercicio 2025/2026, cuyos indicadores ratifican un proceso continuo de ordenamiento, desendeudamiento y fortalecimiento institucional. En comparación con el ejercicio de 2022, registramos hoy un incremento de la posición patrimonial neta del 64%, consolidando una estructura sustancialmente más sólida para afrontar los compromisos futuros.

A su vez, se destaca un crecimiento aproximado del 40% en los activos medidos en dólares, mientras que el pasivo total registró una reducción cercana al 2% en la misma moneda. Adicionalmente a este porcentaje, durante esta gestión se cancelaron numerosas contingencias generadas con anterioridad a Octubre 2022 que no estaban previstas, cercanas a 10.000.000 USD. Esta dinámica permitió que la incidencia de la deuda sobre el activo total descendiera drásticamente del 39% registrado en 2022 al 27,1% actual, reduciendo además la relación entre pasivo y patrimonio neto de 0,64 a 0,37 veces.

Claves del Balance 2025/2026:

Menor exposición cambiaria: la deuda denominada en moneda extranjera se redujo casi un 50%, disminuyendo drásticamente el riesgo financiero y devolviendo previsibilidad a las arcas del club.

Superávit y flujo positivo: Independiente volvió a generar recursos a través de su funcionamiento ordinario, cerrando el período con superávit y flujo operativo positivo.

Este balance no es solo la fotografía de un momento contable, sino la confirmación de una tendencia: logramos incrementar considerablemente nuestros activos sin aumentar el endeudamiento. Independiente volvió a generar sus propios recursos y hoy cuenta con una base patrimonial mucho más fuerte para seguir construyendo una institución sustentable.

Aunque reconocemos que aún restan desafíos económicos por delante, los indicadores presentados en el ejercicio 2025/2026 ratifican el compromiso de la gestión con la transparencia, la responsabilidad financiera y el crecimiento sostenido del Club Atlético Independiente.

Comisión Directiva Club Atlético Independiente