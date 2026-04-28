Hudson Best Kitchenware presentó “Margarita x Hudson”, una nueva línea de productos desarrollada junto al universo de Margarita, la historia creada por Cris Morena. La iniciativa busca ampliar el posicionamiento de la marca y conectar con nuevas generaciones a partir de una propuesta basada en la emoción, el diseño y la cultura.

La compañía, reconocida por su presencia en productos de cocina, señaló que este lanzamiento abrió “un nuevo capítulo en la construcción de marca”, con el objetivo de expandir su propuesta de valor más allá de las categorías tradicionales del hogar.

Hudson apuesta a nuevas audiencias con una licencia vinculada a la cultura

Desde la empresa explicaron que la colaboración surgió del vínculo entre el universo narrativo de Margarita y públicos de distintas edades. Según indicaron, la propuesta interpela a nuevas audiencias, al tiempo que también genera identificación entre quienes crecieron con contenidos asociados a Cris Morena.

En ese cruce generacional, Hudson detectó una oportunidad para desarrollar productos alineados con nuevas formas de consumo y con una demanda creciente de marcas que expresen identidad.

Cómo es la línea “Margarita x Hudson”

La nueva colección incorporó productos isotérmicos pensados para acompañar actividades cotidianas fuera del espacio tradicional de la cocina. Entre los artículos anunciados se encuentran:

Botellas térmicas

Vasos tipo tumbler

Diseños intervenidos con identidad de la licencia

La empresa remarcó que la propuesta busca responder a consumidores que valoran tanto la funcionalidad como la estética, y que priorizan objetos vinculados con su estilo de vida.

Expansión de Hudson más allá de la cocina

Con este lanzamiento, Hudson avanza en su estrategia de expansión hacia nuevas categorías. La firma sostuvo que apunta a estar presente “en todos los momentos de consumo”, no solo dentro del hogar, sino también en la rutina diaria de las personas.

“El lanzamiento de Margarita x Hudson no es solo una licencia. Es una decisión estratégica de marca”, afirmó Nahuel Beneitez, director de Marketing de la compañía.

Según explicó, en un contexto donde el contenido ganó centralidad en la construcción de valor, la empresa busca integrarse a universos culturales relevantes mediante productos que “no solo se usan, sino que también se sienten y se comparten”.

Campaña digital, streaming y experiencias de marca

Hudson informó que la línea estará acompañada por una campaña integral que incluirá acciones con creadores de contenido, presencia en plataformas digitales y streaming, activaciones especiales, experiencias de marca, preventas exclusivas y lanzamientos escalonados.

Desde la compañía también anticiparon nuevos desarrollos vinculados con esta estrategia. “Nos entusiasma mucho este lanzamiento, pero sobre todo nos entusiasma todo lo que viene. Estamos construyendo una marca cada vez más conectada con la cultura, con nuevas audiencias y con nuevas formas de consumo”, señalaron.

Qué es Hudson Best Kitchenware

Hudson Best Kitchenware es una marca argentina dedicada a productos de cocina. La empresa cuenta con presencia en múltiples países y continúa ampliando su portafolio hacia nuevas categorías, con foco en diseño, innovación y experiencias cotidianas.