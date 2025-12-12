Gran recepción del público argentino para la película china “Hotline Beijing”

La proyección del documental “Hotline Beijing” se realizó con éxito en la sala Mario Soffici, ubicada en Vera 559, ante una audiencia que colmó casi por completo la capacidad del espacio. La función reunió a referentes del sector público, especialistas en Asia, miembros de la comunidad china y destacados profesionales del ámbito audiovisual y periodístico.

Este reciente documental, producido por China Central Newsreel and Documentary Film Studio (Group) —dependiente del Grupo de Medios de China (CMG)— llega para ofrecer una mirada profunda e inédita sobre los desafíos de la gobernanza urbana en las grandes ciudades del mundo. La obra es una coproducción entre Beijing Gehua Media Group Co., Ltd., China Central Newsreel and Documentary Film Studio (Group) y Beijing Gehua Mobile Television Co., Ltd.

Entre los asistentes se contó con la presencia de parte del equipo de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, responsables del canal 147 de atención ciudadana.

También participó Darío Fuentes, director de Comunicación y Prensa de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), Andrés Cedrón, reconocido director de cine y documentalista, autor de obras como La Caracas y Cuellos Blancos: el caso Vicentin, y Joaquín Ribera, integrante del Consejo Latinoamericano de Sinólogos.

Asimismo, asistieron reconocidos periodistas, como Hernán Panessi, Julián Varsavsky y Victoria Molnar; representantes de la colectividad china en Buenos Aires; y académicos especializados en Asia, entre ellos Ignacio Villagrán y Juan Ribera.

Con un enfoque documental, la película retrata prácticas innovadoras de la reforma de “respuesta rápida a las demandas públicas”, un mecanismo administrativo que busca escuchar, procesar y resolver con eficiencia los problemas cotidianos de la ciudadanía. A través de imágenes auténticas, testimonios reales y escenas de la vida diaria, el film muestra cómo una única línea telefónica, el número “12345”, puede impulsar transformaciones significativas en la gestión pública de una metrópolis como Beijing.

Al finalizar la función, varios invitados compartieron sus perspectivas sobre el documental y sobre el modelo de gobernanza que presenta la película.

Para Darío Fuentes, el film “pone en valor el rol del Estado y de sus trabajadores para atender a los reclamos y demandas de la ciudadanía”. Además, destacó que “es interesante ver cómo en Beijing se reivindica la labor estatal y el trabajo de organización con seres humanos presentes para resolver distintos asuntos”.

El cineasta Andrés Cedrón celebró la instancia de encuentro cultural: “Es de gran valor poder ver producciones chinas en Argentina, no solo por la temática que muestra el film sino por los recursos narrativos y técnicos que utilizan en China para hacer cine”. Y agregó: “Esta película aporta la mirada china de hacer cine; ojalá podamos ver muchas más producciones de ese país en Argentina”.

Gran recepción del público argentino para la película china “Hotline Beijing”

Por su parte, el sinólogo Joaquín Ribera subrayó “la importancia de conocer cómo China plantea sus políticas públicas, poniendo en un rol preponderante la labor del Estado, pero además haciendo foco en el ser humano”. Enfatizó también que “China trabaja un enfoque claro y eficiente en sus líneas de trabajo, y el documental muestra tanto su capacidad para procesar datos como para resolver problemas concretos”.

Con un estilo narrativo internacional, el documental ofrece al público global una visión cercana y accesible de la gobernanza con características chinas y de cómo Beijing enfrenta desafíos comunes a las grandes urbes del mundo.

Entre los invitados a la función se repitió la consulta sobre nuevas exhibiciones del film y posibilidades para compartirlo entre el público argentino. El documental alimentó el interés no solo por las políticas públicas de China sino para la filmografía de ese país.

Hotline Beijing ha sido distinguido por su valor narrativo y su aporte a la comunicación de historias reales de China:

Premio Especial del Jurado a la Comunicación Internacional de Historias Chinas en la 2.ª edición de los Premios Panda de Oro .

Reconocimiento como “Documental especial recomendado del año” en el Festival de Cine Documental de China .

Nominación a Mejor Documental/Película Científica y Educativa en la 38ª edición de los Premios Gallo de Oro de China.

Sobre la película

Título: Hotline Beijing

Género: DocumentalProducción: China Central Newsreel and Documentary Film Studio (Group), Beijing Gehua Media Group Co., Ltd., Beijing Gehua Mobile Television Co., Ltd.Duración: 88’Año: 2025