La Cámara Argentina Fintech realizó por primera vez una edición de Fintech Meetups en Salta, en el marco de su ciclo federal sobre finanzas, tecnología y desarrollo económico. La jornada reunió a referentes de fintech, bancos, empresas tecnológicas y el sector público para debatir sobre las principales transformaciones que atraviesa el sistema financiero argentino.

Con una agenda centrada en la evolución de las formas de pagar, ahorrar e invertir, la simplificación tributaria y la prevención del fraude digital, el encuentro acercó al NOA algunas de las principales conversaciones que están marcando el presente y futuro de la industria.

La apertura estuvo a cargo de Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech; Raúl Piccolo, vicepresidente de la entidad; e Ignacio Lupión, ministro de Producción del Gobierno de Salta, quienes destacaron la importancia de seguir construyendo una agenda federal y fortalecer la articulación entre los distintos actores del ecosistema.

Nuevas formas de pagar, ahorrar e invertir

El panel “Redefiniendo cómo pagamos, ahorramos e invertimos” reunió a Ignacio Cicerchia, Líder de Desarrollo de Negocios de Banco Macro; Sergio Ariel Chiossone, CEO de Farmapay; Matías Filippo, Gerente Sr. de Relaciones Gubernamentales Fintech de Mercado Pago; y Lucas Sebastián Taborda, Head Regional de Naranja X, con la moderación de Facundo Vázquez, secretario de la Cámara Argentina Fintech.

Durante la conversación, los participantes destacaron el nivel de desarrollo alcanzado por Argentina en materia de pagos digitales y coincidieron en que el próximo desafío pasa por aprovechar esa infraestructura para continuar ampliando el acceso y desarrollar productos cada vez más simples y adaptados a las necesidades de los usuarios.

“Argentina tiene una posición espectacular en medios de pago digitales. El desafío es cómo vamos a usar la infraestructura que ya tenemos. Hay mucho por hacer y la educación financiera es una parte fundamental de ese camino”, señaló Chiossone.

Hacia un sistema tributario más simple y eficiente

La agenda continuó con “Impuestos, simplificación y futuro: hacia un nuevo sistema tributario”, una conversación entre Luis María Capellano, de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB), y Raúl Piccolo, vicepresidente de la Cámara Argentina Fintech y CEO & Founder de ePagos Argentina.

Durante el encuentro se repasaron los avances en simplificación y coordinación de los sistemas de recaudación, así como los desafíos pendientes para reducir costos y facilitar el cumplimiento tributario. Capellano destacó la importancia de profundizar la articulación público-privada y aprovechar la tecnología y la inteligencia artificial para avanzar hacia una gestión tributaria más eficiente.

El fraude digital, un desafío de todo el ecosistema

El cierre estuvo dedicado a la prevención del fraude digital. El panel “Protección frente al fraude digital: un desafío de colaboración público-privada” reunió a Pablo Huerta, BISO Fraud Prevention de PSS; Sofía Cornejo, fiscal especializada en ciberdelincuencia; y Marcos Salt, asesor de Fraude de la Cámara Argentina Fintech.

Los especialistas coincidieron en que el crecimiento y la sofisticación del fraude digital requieren pasar de enfoques reactivos a estrategias preventivas, con mayor inversión en seguridad y una articulación cada vez más estrecha entre empresas, organismos públicos y el sistema judicial.

“La ciberseguridad es una cuestión de responsabilidad social, pero también de supervivencia del negocio. El fraude digital está cada vez más vinculado con estructuras de criminalidad organizada y requiere una mirada internacional. Es un desafío de todo el ecosistema y exige articulación público-privada”, señaló Salt.

Con esta edición, Salta se sumó por primera vez al recorrido federal de Fintech Meetups, una iniciativa que busca acercar las principales discusiones sobre innovación financiera a distintas regiones del país y generar espacios de encuentro entre los diferentes actores del ecosistema. El ciclo continuará su recorrido con una próxima edición en Córdoba, el 24 de septiembre, para seguir ampliando la conversación sobre el futuro de las finanzas, la tecnología y la innovación.

Sobre los Fintech Meetups

Los Fintech Meetups se consolidaron en los últimos años como uno de los principales espacios de encuentro del ecosistema financiero argentino. A través de este ciclo, la Cámara Argentina Fintech, en colaboración con CMS Latam, busca federalizar la conversación sobre innovación financiera y acercar el debate sobre el futuro del dinero a los principales hubs de tecnología del país.

El ciclo 2026 recorrerá distintas ciudades de la Argentina a lo largo del año: Buenos Aires, (abril), Neuquén (junio), Salta (agosto) y Córdoba (septiembre), convocando a empresas, emprendedores, reguladores, inversores y especialistas del sector para analizar los desafíos y oportunidades que plantea la evolución de la industria fintech.

Sobre la Cámara Argentina Fintech

La Cámara Argentina Fintech es una organización que agrupa a más de 400 empresas del ecosistema fintech y trabaja para promover la innovación financiera, el desarrollo de nuevos modelos de negocio y la construcción de un sistema financiero más abierto, competitivo y eficiente. Desde su creación en 2017, la Cámara impulsa el diálogo entre empresas, reguladores y sector público, y promueve iniciativas orientadas al desarrollo del ecosistema fintech en la Argentina.