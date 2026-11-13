La ubicación de los lugares de atención está disponible en las páginas web de cada uno de los colegios de escribanos participantes.

Escribanos de todo el país protagonizarán este sábado la XIV Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario, una actividad gratuita que permitirá evacuar dudas y consultas sobre trámites de todo tipo, desde la compraventa de inmuebles hasta autorizaciones para viajar con menores de edad.

La jornada, organizada y coordinada por el Consejo Federal del Notariado Argentino, se llevará adelante en más de 100 ciudades y localidades de todo el país .

La ubicación de los lugares de atención está disponible en las páginas web de cada uno de los colegios de escribanos participantes.

En el caso de la Capital Federal, la actividad se realizará en la sede del CECBA, en Avenida Las Heras 1540, de 10 a 13.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, el Colescba informó en su web que habrá atención en numerosas localidades, como La Plata, Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora, Lanús, Lanús, Esteban Echeverría, Morón, Vicente López, Olivos, San Fernando, Luján, Caseros, Escobar, San Nicolás, San Pedro, Mar del Plata, Chascomús, Olavarría, Bolívar, Pergamino, Tandil y Trenque Lauquen.

Según informó el Consejo Federal del Notariado Argentino, no será necesario saber de antemano qué trámite se requiere: los asistentes podrán plantear sus dudas y recibir orientación profesional de parte de los escribanos participantes. Además de ser gratuitas y personalizadas, las consultas también serán confidenciales.

Entre los temas que se podrán poner sobre la mesa, la lista es amplia :

- Autorizaciones para conducir vehículos y viajar con menores de edad.

- Compraventa de inmuebles y operaciones inmobiliarias.

- Donaciones, testamentos y planificación sucesoria.

- Régimen patrimonial del matrimonio y uniones convivenciales.

- Directivas anticipadas de salud y medidas de autoprotección.

- Protección de la vivienda familiar.