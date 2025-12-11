Paolo Rocca: “China tiene una actitud predatoria y quiere conquistar la economía global”
El CEO de Grupo Techint insistió en proteger el entramado productivo local frente al avance extranjero. Resaltó que la economía se debe abrir de una manera “inteligente” ya que China “está invadiendo los mercados donde tiene acceso”
