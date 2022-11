Tenaris invierte u$s 15 millones en una nueva base operativa en Vaca Muerta

Tenaris, la empresa fabricante de tubos sin costura del Grupo Techint, invirtió más de u$s 15 millones en la compra de 25 hectáreas en el parque industrial de Vaca Muerta, Distrito Industrial Río Neuquén (DIRN), ubicado entre Añelo y Neuquén Capital.

Según explicaron desde Gran Valle Negocios, desarrolladora de DIRN, el desembarco de Tenaris en el parque industrial es parte de un proyecto que incluye la construcción de oficinas, un centro de almacenamiento y mantenimiento, un lavadero de vehículos de gran porte, una sala de capacitaciones y un comedor .

Tenaris se instalará en Distrito Industrial Río Neuquén con su unidad de negocios de servicios petroleros, a través de la cual brinda servicios de fractura hidráulica y Coiled Tubing.

Con la adquisición de los lotes en Distrito Industrial Río Neuquén, Tenaris, continúa el desarrollo de un plan de negocios para responder a las necesidades de la industria y los desafíos que el crecimiento exponencial que Vaca Muerta está teniendo.



El crecimiento de Vaca Muerta fue exponencial en los últimos años

La inversión incluye varias etapas, y sólo en esta primera alcanza los u$s 15 millones. Asimismo, esta obra implica la llegada de más de 200 empleados que desempeñarán sus tareas en esta nueva base. Si bien desde Tenaris confirmaron la inversión, no quisieron hacer comentarios.

El Distrito Industrial Río Neuquén ya cuenta con la presencia de Andreani, Comercial Argentina, RR Construcciones (ARbox), Álvarez Neumáticos, Corral Neumáticos, Ing. Jorge Cesetti y ahora el reciente desembarco de Tenaris.

De qué se trata el parque industrial

El parque industrial DIRN está en pleno crecimiento. "Se terminó de construir la nave central de storage (almacenamiento industrial) y, se está por concluir el tendido eléctrico, de agua y de fibra óptica. En los próximos días comenzará a construirse el cerco perimetral, para lo cual se instaló una planta de hormigón propia, se continúa con la construcción del portal de ingreso y el edificio de seguridad, datos, espacios de oficinas y coworking, e incluso una cancha de paddle y espacio de esparcimiento", explicó Lucas Albanesi, gerente comercial de Gran Valle Negocios.

"Se continuará luego con la pavimentación de las calles y la red de cloacas, con el objetivo de concluir en los próximos 18 meses con el plan de obras", agregó el empresario.