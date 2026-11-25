La trayectoria de HANA está marcada por el cruce entre la música, las artes visuales y la experimentación. A dos décadas de la edición de su primer álbum, la artista y compositora presenta El cielo perdió el control, un nuevo trabajo que reúne distintas influencias sonoras y explora los vínculos, las pérdidas y la incertidumbre del presente.

El disco fue presentado oficialmente en la Fundación Federico Klemm y propone un recorrido que combina pop, rock, noise y techno pop.

HANA presenta “El cielo perdió el control”: cómo suena el nuevo disco

El álbum construye un paisaje sonoro en el que conviven distintas intensidades y estados de ánimo. A partir del ruido, las frecuencias y las melodías, las canciones pasan de momentos oscuros e introspectivos a otros expansivos, rítmicos y bailables.

Lejos de responder a una estructura genérica, El cielo perdió el control encuentra su identidad en el contraste y la experimentación. La propuesta combina elementos del pop y el rock con sonidos más cercanos al noise y al techno pop, en un recorrido que busca conservar la libertad de movimiento entre estilos.

HANA, cuyo nombre de nacimiento es Florencia Ciliberti, es música y artista visual. Fuente: PRENSA PRODUCE CRACK: Marisa Arias

Las letras, por su parte, abordan el retorno, los reencuentros y los vínculos atravesados por la urgencia emocional del presente. También aparecen la pérdida, los afectos y la preocupación por el futuro, desde una mirada que busca sostener la posibilidad de volver a conectar.

El álbum plantea una sensibilidad frente a la incertidumbre de la época y a las formas en que las personas se relacionan, viven y proyectan lo que viene, sin caer en la nostalgia ni en el dramatismo.

“Invento”, el videoclip que acompaña el lanzamiento de HANA

La salida del disco coincide con el estreno del videoclip de “Invento”, realizado por Mónica Heller. La pieza lleva a HANA y a sus músicos Andy Ciliberti y Willy Fishman al universo animado de la artista visual.

El trabajo profundiza el vínculo entre la música y las artes visuales que atraviesa el proyecto de HANA. Fishman también se suma a la formación que acompaña a la artista en sus presentaciones en vivo.

El álbum cuenta, además, con tres adelantos que ya habían sido publicados junto a sus respectivos videoclips: “Un solo parpadeo”, realizado por Lolo & Lauti; “Otra vez”, por Pablo Samela; y “Frente al torreón”, por Ariel Mora.

El arte de tapa fue diseñado por HANA y utiliza una obra de su autoría.

HANA: una trayectoria entre la música y las artes visuales

HANA, cuyo nombre de nacimiento es Florencia Ciliberti, es música y artista visual. Su práctica se desarrolla a partir de la exploración multidisciplinaria y del cruce entre la música, las artes y la performance.

Su proyecto musical solista comenzó en la década de 2000. En 2006 editó Fetiche, su primer disco, que incluyó “Parque de diversiones”, una canción que marcó un punto de inflexión en su carrera.

A lo largo de su trayectoria recibió un Premio Gardel, obtuvo varias nominaciones y participó de festivales de Argentina y México. Fue la primera artista femenina solista argentina en presentarse en el Festival Vive Latino, en Ciudad de México, donde participó en tres ediciones.

En 2025, HANA estrenó Otras formas, su primera película como directora. Fuente: PRENSA PRODUCE CRACK: Marisa Arias

También formó parte de festivales como Creamfields, Cosquín Rock, Personal Fest, Pepsi Music, BUE, Hot Festival, Quilmes Rock y Festival Nuestro.

En sus discos compartió proyectos con músicos de distintas generaciones, entre ellos Daniel Melero, Diego Tuñón, de Babasónicos, y Goyo Degano, de Bandalos Chinos. También colaboró con el artista plástico Alfredo Prior.

Como parte de su recorrido, abrió shows de Coldplay en el Estadio Único de La Plata y de artistas como Laurie Anderson, Julieta Venegas y Roxette.

HANA y “Otras formas”: música hecha por artistas visuales

En 2025, HANA estrenó Otras formas, su primera película como directora. El documental aborda la música producida por artistas visuales y fue exhibido en el Museo Malba y seleccionado para el Festival BAFICI.

La película completó la trilogía Otras formas, un proyecto que busca visibilizar la música hecha por artistas visuales argentinos y que también incluye un sello discográfico y un libro.

Durante 2026, HANA participó de la Semana del Arte de Ciudad de México, con una proyección en el cine Tonalá, y presentó el documental en Soho House de esa ciudad. Además, su obra sonora se exhibe en la galería Azur Contemporáneo de Buenos Aires.

Como parte de las actividades vinculadas a ese recorrido, el documental Otras formas, dirigido por HANA, tendrá una nueva función el sábado 28 de noviembre a las 18 en la Colección Amalita, ubicada en Olga Cossettini 141, en la Ciudad de Buenos Aires.