Creaurbana sumó un nuevo galardón internacional en los International Property Awards 2025-2026. En esta segunda instancia del certamen, disputada exclusivamente entre los proyectos ganadores de cada país, Martín Coronado 3300, diseñado por BMA, fue distinguido como ganador regional de toda América en la categoría Single Apartment/Condominium Development, consolidando su liderazgo dentro del segmento residencial de alta gama.

Andrés Mindlin, director de nuevos negocios de Creaurbana, señaló: “Este segundo reconocimiento, alcanzado en una instancia regional entre los ganadores de todo el continente americano , valida el camino que venimos recorriendo para elevar los estándares del real estate argentino y nos impulsa a seguir desarrollando proyectos de largo plazo que destaquen la calidad constructiva del país a nivel mundial ”.

Rodolfo Miani y Martin Freyre, de BMA, recibiendo el premio en Londres.

Ubicado en Barrio Parque a metros del Malba, Martín Coronado propone una arquitectura residencial de baja densidad con solo 32 residencias de más de 300 m².

Concebido para priorizar la privacidad y la calidad espacial, el edificio combina casas con jardín y penthouses aterrazados, todas con vistas al frente y contrafrente y piscinas privadas. Su diseño, materiales nobles y escala lo posicionan entre los desarrollos de mayor valor por metro cuadrado del país, consolidándose como un referente del lujo urbano contemporáneo en América.

Los International Property Awards constituyen uno de los reconocimientos más relevantes del sector inmobiliario a nivel global y cuentan con un jurado integrado por más de 100 especialistas internacionales .

La ceremonia de premiación regional se realizó el viernes 16 de enero de 2026 en el Hotel Savoy, Salón Lancaster, Londres, donde se celebraron los desarrollos más destacados de cada región.