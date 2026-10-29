En esta noticia Una jornada con definiciones ajustadas en Campo Chico

El escenario de la tercera fecha de la temporada fue la cancha de Campo Chico Country Club, que exigió a los jugadores con la velocidad de sus greenes. En una jornada con definiciones ajustadas, dos categorías se decidieron a través de un desempate, una de ellas con tres jugadores igualados.

La entrega de importantes premios a los rendimientos más destacados es uno de los principales atractivos del circuito, que en cada certamen recompensa a los ganadores de cada categoría, a cuatro Best Approach, al Long Drive y al mejor score entre suscriptores de El Cronista, el cual recibe una silla de oficina de la marca Grupo(a)2.

Los primeros puestos de cada categoría ganan una estadía de cinco noches all inclusive para dos personas en La Posada del Qenti, una caja de vinos de la línea Passito/Predador de Bodega del Carmen y el set de regalos de El Cronista que incluye un juego de mesa, porta notebook, cuaderno y lapicera. Quienes finalizan en el segundo puesto, obtienen tres noches all inclusive para dos personas en La Posada del Qenti, dos botellas de la línea Nido del Tigre de Bodega del Carmen y el set de regalos de El Cronista.

Además, cada fecha se entregan premios a las mejores marcas de Best Approach y Long Drive con una botella de vino de la línea Chimuelo de Bodega del Carmen, quesos de La Blanqueada y el kit de obsequios de El Cronista.

El certamen tuvo como escenario la cancha de Campo Chico Country Club. Hubo paridad en la mayoría de sus categorías, incluidas dos definiciones por desempate. Los ganadores comentaron sus sensaciones. El Cronista Golf

Entre los reconocimientos que entrega el circuito a los jugadores destacados, durante la presente temporada habrá doble premio para quien marque un hoyo en uno. Por un lado, un inodoro inteligente modelo Total White de Triton. Por otro, una orden de compra por dos millones de pesos otorgada por Materiales Buenos Aires, empresa especializada en el abastecimiento de materiales gruesos para obras de gran escala.

Tras haber presentado en las fechas anteriores el modelo Total Black, en el evento de Campo Chico Triton exhibió el inodoro inteligente Q9, que cuenta con características como bidet integrado, secado con aire caliente, asiento térmico y apertura y cierre automático.

El certamen tuvo como escenario la cancha de Campo Chico Country Club. Hubo paridad en la mayoría de sus categorías, incluidas dos definiciones por desempate. Los ganadores comentaron sus sensaciones. El Cronista Golf

Durante el torneo disputado en Campo Chico, en cada hoyo del recorrido los golfistas tuvieron la posibilidad de escanear un código QR mediante el cual accedían a un video filmado con un dron que mostraba las características del hoyo por jugar.

Otra de las novedades de la fecha fue la presencia de un grupo de alumnos de la academia Quality Golf, que estuvieron acompañados durante la ronda por su director Juan Pablo Goñez Rogines.

El certamen tuvo como escenario la cancha de Campo Chico Country Club. Hubo paridad en la mayoría de sus categorías, incluidas dos definiciones por desempate. Los ganadores comentaron sus sensaciones. El Cronista Golf

“Quality Golf y los alumnos que asistieron al torneo la pasaron espectacular. Llegamos y el lugar estaba hermoso. Nos recibieron con café de cortesía, frutas, chocolates, agua, un voucher de almuerzo y nos regalaron un kit de salsas de Pampagourmet a cada uno. Había un ambiente muy bien predispuesto, estamos agradecidos con el trato de Soraya Ferri. Pasamos una tarde muy buena entre amigos, el entorno estuvo genial, bien armados los livings y muy ricas todas las degustaciones de vino y comida. Da muchas ganas de ir porque al final no vas solamente a jugar al golf, sino que vas a pasar un buen día y conocés gente, así que es muy recomendable”, comentó Goñez Rogines.

Por otro lado, se entregaron 15 vouchers de la academia Quality Golf para aquellos golfistas que hayan registrado los scores más altos de la fecha. Cada voucher es para una clase de diagnóstico técnico que consiste en cuatro etapas. Comienza con una entrevista inicial para conocer al golfista y sus objetivos. Luego, se graba el swing en el simulador para realizar un análisis detallado. A continuación, se identifican las fallas y sus causas para, finalmente, explicarle al alumno cómo podrá corregirlas a través de los “Programas de Mejora”.

Una jornada con definiciones ajustadas en Campo Chico

En la categoría hasta 11.9 de hándicap, tanto Jorge Marchese como Lorenzo Kolocsar registraron una tarjeta de 70 golpes netos, por lo cual el ganador se decidió mediante un desempate automático en base al score neto de los últimos hoyos.

El certamen tuvo como escenario la cancha de Campo Chico Country Club. Hubo paridad en la mayoría de sus categorías, incluidas dos definiciones por desempate. Los ganadores comentaron sus sensaciones. El Cronista Golf

Gracias a su performance en el tramo final, donde marcó cinco pares y uno de sus dos birdies de la jornada, Marchese se quedó con la victoria. “Los dos birdies fueron claves para el triunfo.

El del hoyo 2 fue bien jugado. Pegué bien con el drive, hice un buen tiro con el hierro que quedó a menos de un metro de la bandera y después la emboqué. En el otro birdie, en el par 4 del hoyo 14, tuve suerte. Primero pegué un buen drive, el approach me quedó al borde del green, corto. Desde ahí afuera tiré, pegó en la bandera y se desmayó adentro. Podría haber terminado con bogey”, expresó el ganador de la categoría.

Con respecto al estado del campo, Marchese consideró: “Es una cancha difícil, los greenes estaban rápidos. Soy socio de Campo Chico y juego todos los fines de semana. Últimamente estuve haciendo scores más altos, pero esta vez se alinearon los planetas. Salí a jugar mentalizado en hacer 69 golpes porque un socio que conozco y que jugó en otra categoría, me había contado que había hecho ese score”.

Finalmente, los 70 golpes fueron suficientes para igualar en el primer puesto y ganar mediante desempate automático en su debut en El Cronista Open Golf. “Es la primera vez que participo del circuito, me invitaron unos amigos. Fue una buena experiencia, ya estuvimos hablando para anotarnos a la fecha siguiente”, aseguró Marchese.

El certamen tuvo como escenario la cancha de Campo Chico Country Club. Hubo paridad en la mayoría de sus categorías, incluidas dos definiciones por desempate. Los ganadores comentaron sus sensaciones. El Cronista Opem Golf

Germán Windaus se impuso en la categoría entre 12 y 17.9 de hándicap con un score de 68 golpes netos que incluyó un birdie y seis pares. A un golpe de distancia terminó Gustavo Nieponice, mientras que el tercer puesto lo compartieron Kim In Hyun, Pablo Gutiérrez e Ignacio Gasparri, con un score de 73 golpes.

“La cancha estaba tremenda, es la primera vez que me trata bien. Justo antes de la ronda me habían dado un tip para la lectura de los greenes con el pasto a favor y en contra, así que me sentí muy cómodo y entraron varios putts. Creo que fue la gran clave por la cual tuve unos golpes abajo de lo que actualmente estoy. Fue importante el juego corto, sobre todo en el green, porque no hice ningún hoyo de tres putts”, recordó Windaus.

La precisión con el putter se reflejó en el birdie que consiguió en uno de los hoyos par 5. En diálogo con El Cronista Open Golf, el ganador de la categoría recordó su acierto y describió: “Pegué una salida muy buena que pasó el búnker, después decidí tirar con un híbrido para asegurar el fairway y quedé a 60 yardas. Tiré con un wedge y me quedó a la derecha de la bandera. Mientras los demás tiraban me quedé leyendo el green, concentrado. Era un putt bastante largo, de unos 8 metros, con pelo a favor y con caída hacia la izquierda. Le habré jugado 60 centímetros a la derecha de la bandera y entró, tremendo”.

La temporada 2026 es la segunda en que Windaus participa del circuito. “La verdad es que la pasamos increíble, como siempre en El Cronista Open Golf. Jugué el año pasado y este también. Me parece bárbaro el evento, nos reciben bien, la energía que hay es re linda y los sponsors tienen muy buena onda. Es un torneo en el que da placer participar. La provoleta del stand de quesos (La Blanqueada) estaba tremenda, probé unos vinos muy ricos de Bodega del Carmen y al principio me tomé un flat white de Muta que estaba espectacular”, dijo.

El certamen tuvo como escenario la cancha de Campo Chico Country Club. Hubo paridad en la mayoría de sus categorías, incluidas dos definiciones por desempate. Los ganadores comentaron sus sensaciones. El Cronista Golf

Esteban Bertella completó una ronda de 69 golpes netos, con cinco pares en su tarjeta, y alcanzó el primer puesto en la categoría de hándicap 18 a 24,9. Alejandro Lopardo y Santiago Bacman fueron sus escoltas, ambos con 71 golpes.

Al explicar su estrategia para recorrer Campo Chico, Bertella destacó la importancia de jugar con inteligencia y no asumir riesgos innecesarios: “Campo Chico es una cancha larga, donde muchas veces el segundo golpe exige un hierro largo para intentar llegar al green en regulación. Mi estrategia fue no forzar esos tiros. Preferí jugar un hierro intermedio, dejarme una distancia cómoda para el approach y tratar de resolver el hoyo con un buen juego corto. Para mi hándicap, creo que es una manera más efectiva de jugar la cancha”.

Sobre el desarrollo de su vuelta, el ganador recordó los momentos que terminaron siendo determinantes: “Salimos por el hoyo 10 y arranqué bastante parejo. En el 13 hice mi primer par, después de una buena salida con el drive y un approach que quedó prácticamente dado. En el 17 tuve una mala salida y terminé haciendo un mal hoyo, pero traté de no engancharme con eso. Pensé que el error ya había pasado y que tenía que seguir jugando igual. A partir de ahí conseguí cuatro pares consecutivos, del 18 al 3, que fueron fundamentales para cerrar una buena tarjeta”.

Bertella también señaló que el putter resulta decisivo en ese tramo de la vuelta y contó: “En varios de esos hoyos tuve que embocar putts largos para salvar el par. Cuando empezás a encontrar el ritmo en los greens y entran esos putts, ganás mucha confianza. Creo que esa seguidilla fue la clave de mi resultado”.

Como jugador habitual de Campo Chico, compartió algunas particularidades del recorrido y los hoyos que considera más exigentes: “Es una cancha que no te regala demasiado. Los pares 3 son largos, varios tienen agua en juego y no hay ninguno realmente corto, por lo que son un buen termómetro de cómo venís pegando. El hoyo 1 también es importante para mí: cuando lo juego bien, generalmente termino teniendo una buena vuelta. Y el 3, que es el primer par 5 de la ida, es otro hoyo donde trato de no complicarme y evitar un número alto”.

Finalmente, Bertella valoró la organización del torneo y la experiencia que ofrece El Cronista Open Golf. “Creo que la organización viene mejorando año tras año. Se nota que tanto el club como los organizadores toman lo que funcionó bien y lo que se puede mejorar para la siguiente edición. Este año estuvo todo muy bien preparado, desde los espacios para descansar y los refrigerios hasta los stands y las actividades para los jugadores. La incorporación de los autos también fue una novedad interesante. En definitiva, es un torneo que se disfruta mucho, más allá del resultado deportivo”, expresó.

El certamen tuvo como escenario la cancha de Campo Chico Country Club. Hubo paridad en la mayoría de sus categorías, incluidas dos definiciones por desempate. Los ganadores comentaron sus sensaciones. El Cronista Open Golf

La definición más ajustada de la jornada tuvo tres protagonistas: Nicolás Beaudroit, Jorge Frangi y Pablo Lioni marcaron un score de 69 golpes netos e igualaron en la cima de la categoría desde 25 de hándicap. Por lo tanto, la definición se dio a través de un desempate automático en base al score neto de los últimos hoyos y Beaudroit obtuvo la victoria, mientras que el segundo lugar quedó en manos de Frangi.

El ganador de la categoría registró un birdie y cuatro pares en su recorrido. “Mi ronda tuvo dos etapas diferentes. Arranqué bastante mal y terminé muy bien. A partir de la reanudación luego de la lluvia, empecé a corregir algunas cosas que estaba haciendo mal y la vuelta fue mucho más pareja, bastante mejor de lo que esperaba. Fue importante jugar tranquilo. Creo que a muchos nos pasa que somos amateurs y jugamos poco, entonces a veces estamos muy ansiosos y queremos pegarle fuerte”, consideró.

Beaudroit expresó su sorpresa al enterarse que había ganado y dijo: “Era la segunda vez que jugaba en Campo Chico. Obviamente me acordaba que era difícil, es una cancha que tiene sus complicaciones y no te regala nada. Hice varios pares y un birdie, así que estoy muy contento. Pensé que podía terminar en los primeros cinco puestos, ganar fue una sorpresa”.

En cuanto a su experiencia en el circuito, Beaudroit afirmó: “Me encanta jugar en El Cronista Open Golf. Todos los años trato de participar porque la organización es espectacular. La atención de los sponsors siempre es muy buena. En cada evento nos miman bastante con las frutas, las bebidas, el cafecito y demás. Realmente el trato es de primer nivel, así que estamos muy contentos”.

El certamen tuvo como escenario la cancha de Campo Chico Country Club. Hubo paridad en la mayoría de sus categorías, incluidas dos definiciones por desempate. Los ganadores comentaron sus sensaciones. El Cronista Golf

Premios Especiales

Best Approach Mixto

Hoyo 4: Deriane, Juan

Hoyo 8: Pérez Ariosto, Diego

Hoyo 11: Andreoli, Hugo

Hoyo 15: Vergara, Guillermo

Long Drive Mixto

Hoyo 12: Sánchez, Julián

Mejor Score Suscriptor

Boucher Medina, Marc 72 golpes