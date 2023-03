YPF Luz compra turbinas para su nuevo parque eólico: medirán 3 veces más que el Obelisco

Otra empresa argentina acuerda la adquisición de aerogeneradores para avanzar en proyectos de energías renovables. YPF Luz le comprará 25 turbinas al fabricante danés Vestas para instalar en su cuarto parque eólico, que en febrero anunció que construirá en la localidad cordobesa de General Lavalle y demandará una inversión de u$s 260 millones.

Los equipos serán tres veces más altos (206 metros) que el Obelisco (68 metros) y, andando a capacidad plena, aportarán los 155 megavatios por hora (MW/h) de capacidad instalada que tendrá el parque cuando entre en operación, equivalentes al consumo de más de 190.000 hogares y al ahorro de más de 350.000 toneladas de dióxido de carbono en emisiones al año.

Techint pisa más fuerte en Brasil: Ternium y Tenaris pagarán u$s 132 millones por el control de Usiminas

La cementera Holcim compró una empresa cordobesa como apuesta a otro mercado

Se espera que las turbinas lleguen al país en el cuarto trimestre del año, para comenzar a funcionar en el tercero de 2024. Será la primera vez que un desarrollo en la Argentina contará con los productos EnVentus V162-6.2 MW, que componen la gama de mayor potencia que ofrece el portafolio de Vestas a nivel global y que existe en el mundo.

La firma del acuerdo se realizó este viernes y contempla servicios de mantenimiento y operación por parte de Vestas por 25 años. Es el segundo contrato que el gigante nórdico concreta esta semana con empresas locales, a un día de anunciar un convenio con Genneia, la mayor generadora eólica de la Argentina y una de las 10 más importantes de América latina, que colocará 35 turbinas en su parque de 162 MW La Elbita, cerca de la localidad bonaerense de Tandil.

YPF Luz y Vestas calificaron al acuerdo sellado esta mañana como "un hito tecnológico para el país y la región, que reafirma el compromiso de ambas compañías en contribuir a descarbonizar la matriz energética, permitiendo optimizar la producción y asegurando estabilidad a largo plazo". Con la incorporación de esta solución, se prevé que el parque contará con una eficiencia superior al 50% e YPF Luz alcanzará más de 650 MW en renovables, con presencia en siete provincias.

Será la primera vez que un parque en el país contará con los productos que componen la gama de mayor potencia de Vestas.

Las turbinas de Vestas que estarán en el parque de YPF Luz en General Levalle

Con un área de barrido de más de 20.000 metros cuadrados, las turbinas V162-6.2 MW tienen un rotor mucho más grande para lograr una producción mayor de energía y un rendimiento mejorado en condiciones de vientos bajos a medios, al igual que en vientos de alta velocidad.

Al respecto, desde Vestas, que tiene más de 460 generadores instalados en el país, explicaron que "EnVentus aprovecha la tecnología probada en las otras plataformas disponibles de la multinacional para satisfacer las necesidades de personalización que cada proyecto requiere y colaborar en la reducción del costo de la energía".

"A través de su capacidad modular y la presencia de un convertidor de gran escala, le brindará a las turbinas de este parque eólico la capacidad de atender los diferentes requerimientos y desafíos de la red en el país", afirmó Andrés Gismondi, vicepresidente de Vestas para América latina.

Los detalles de las turbinas que Vestas instalará en el parque eólico que tendrá YPF Luz en Córdoba.

"Nuestra alianza con YPF Luz se basa en la confianza y el compromiso de desarrollar proyectos eólicos. De esta manera, unimos esfuerzos para incentivar la producción de energía renovable y combatir el cambio climático", resaltó Eduardo Ricotta, presidente de Vestas para la región.

"Por primera vez en el mercado nacional, presentamos esta arquitectura que evolucionó los aerogeneradores. Llevarla a General Levalle reafirma el compromiso de trabajar juntos para transformar la matriz. Tenemos el objetivo de liderar la transición energética en la Argentina, basada en la innovación y la excelencia operativa", destacó Martín Mandarano, CEO de YPF Luz, el segundo generador de energía renovable de la Argentina y el principal proveedor de electricidad 'verde' para el segmento industrial.

De izquierda a derecha: Eduardo Ricotta, presidente de Vestas América Latina; Andrés Gismondi, vicepresidente de Vestas para la región; y Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.

"Tal como lo hicimos hace varios años en el parque eólico Manantiales Behr, donde presentamos junto a Vestas la plataforma de 3 MW, hoy nos volvemos a unir para introducir esta que será el futuro", agregó el ejecutivo de YPF Luz, que tiene como principales clientes a Cammesa, la empresa público-privada que administra el mercado mayorista eléctrico; la propia YPF, Profértil -en la que también participa la petrolera-, Holcim, Toyota, Coca-Cola Femsa y Ford.

Al igual que en el caso de Genneia, se importarán dos de los tres componentes de las turbinas, que se ensamblarán en el mismo parque una vez que lleguen. Se trata de las aspas y los generadores, que vendrán de Europa y Asia, ya que no hay elaboración local. En cambio, las torres eólicas, la tercera pieza, se producen en el país.

Desde 2017, Vestas tiene dos plantas de fabricación en Buenos Aires y Santa Fe, en las localidades de Florencia Varela y Esperanza. Llegó a tener una en Campana donde hacía generadores, pero se discontinuó en 2020 por la reducida demanda.

A la empresa le preocupa la falta de insumos, teniendo en cuenta que más de la mitad provienen del exterior. Por eso, de cara a la entrega de los materiales para este y los demás proyectos que están en pie, buscará destrabar escollos para cumplir con los tiempos previstos.

Los proyectos de energía renovable son clave en medio de la crisis energética que vive la Argentina. Desde 2017, las fuentes renovables pasaron de representar el 2% de la matriz energética del país al 14%, con picos del 30% en determinados momentos del año. El 73% del total se explica por la generación eólica.

La energía eólica le permitió a la Argentina un ahorro de u$s 3700 millones en el último año y medio.

Un estudio de la Cámara de Energía Eólica demuestra que esta funcionó como sustituto de la importación de combustible y permitió un ahorro de u$s 3250 millones en 2022, una cifra cuatro veces mayor a la registrada años atrás y un dato relevante teniendo en cuenta el déficit energético en un contexto de escasez de reservas.

"No habría sido posible pasar 2022 de no ser por el sector eólico. Dejamos de tener una participación marginal", aseguró Gismondi, y consideró que si el país resuelve los inconvenientes que genera la insuficiente infraestructura y amplía las posibilidades de financiamiento, la industria es una de las de mayor potencial. "Como ocurre en Vaca Muerta, la ampliación de la transmisión eléctrica es un cuello de botella que limita la operación. El problema no es tanto la generación, sino la distribución", concluyó.