La crisis que atraviesa la industria automotriz europea sumó un nuevo capítulo. Porsche confirmó que cerrará tres filiales de la empresa como parte de un plan para enfocarse nuevamente en su negocio principal y mejorar la rentabilidad. La decisión afectará a 500 empleos y llega en medio de un escenario complejo para el grupo Volkswagen. El fabricante alemán de deportivos atraviesa dificultades financieras en un contexto marcado por la fuerte competencia de China y la presión de los aranceles de Estados Unidos. Además, el grupo Volkswagen también registró una fuerte caída en sus beneficios durante el primer trimestre del año. La medida de Porsche impacta directamente sobre áreas vinculadas a baterías, bicicletas eléctricas y software. La empresa busca reducir costos y volver a concentrarse en la producción de deportivos, el núcleo histórico de la marca alemana. Porsche informó que “la dirección y el consejo de supervisión han decidido cerrar la filial de baterías Cellforce, la de bicicletas eléctricas eBike Performance y la de software Cetitec”. El fabricante alemán explicó que la medida forma parte de una estrategia para “centrarse en su negocio principal y superar las dificultades que atraviesa en estos momentos”. El ajuste afectará a más de 500 personas y representa uno de los movimientos más importantes de la compañía en los últimos meses. La empresa también había informado hace dos semanas que venderá su participación en Bugatti Rimac y Rimac Group a “un consorcio internacional de inversores liderados por HOF Capital, con sede en Nueva York”. Porsche intenta reducir exposición en negocios secundarios mientras redefine su estrategia global. La situación de Porsche ocurre en paralelo con las dificultades financieras que atraviesa el grupo Volkswagen. Hace apenas una semana, el conglomerado alemán informó una fuerte caída de rentabilidad y reconoció que deberá profundizar el ahorro de costos. Según los datos difundidos por el grupo automovilístico, Volkswagen “redujo su beneficio hasta marzo y apenas tiene una rentabilidad operativa sobre las ventas del 3,3 %, por lo que va a tener que ahorrar más debido a la fuerte competencia de China y los aranceles de EE. UU.”. El grupo VW informó además que obtuvo “en el primer trimestre un beneficio neto atribuido de 1290 millones de euros, un 29% más bajo que un año antes”. El beneficio operativo del conglomerado también cayó “un 14,3%, hasta 2463 millones de euros”. Volkswagen integra algunas de las marcas más importantes del sector automotor europeo, entre ellas Porsche, Audi, Seat, Skoda y Cupra. La presión de los fabricantes chinos y la desaceleración de ventas afectan especialmente a las marcas premium. Los resultados financieros de Porsche también reflejan el complicado momento que atraviesa la compañía. La automotriz alemana informó que en el primer trimestre “bajó el beneficio operativo hasta 595 millones de euros, un 21,9% menos que un año antes”. Sin contar los servicios financieros, el beneficio operativo de Porsche se redujo hasta 517 millones de euros. La empresa considera prioritario volver a concentrarse en la producción de deportivos para recuperar márgenes de rentabilidad. La decisión de cerrar Cellforce, eBike Performance y Cetitec muestra un cambio estratégico dentro de Porsche. La firma apuesta por abandonar áreas complementarias y reforzar exclusivamente el negocio automotor tradicional en medio de la crisis europea del sector. La industria automotriz alemana enfrenta actualmente uno de sus períodos más complejos de los últimos años. El avance de China en vehículos eléctricos, la caída de ventas y el aumento de costos obligan a gigantes históricos como Porsche y Volkswagen a tomar medidas drásticas para sostener la rentabilidad.