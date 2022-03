Vermut, tragos y tequila: los planes del Grupo Campari para crecer con lanzamientos y clásicos renovados

Vermut, tragos y hasta tequila: el Grupo Campari planea crecer este año con lanzamientos de nuevas bebidas y clásicos renovados. De la mano del boom del Cinzano y el Cynar, y con el Aperol Spritz como caballito de batalla; la compañía de bebidas alcohólicas proyecta volver a aumentar sus ventas este año como en 2021, cuando alguna de sus marcas llegaron a duplicar su facturación.

Nicolas Vicinskas, el Director General de Campari Group Argentina, contó a El Cronista los planes de la compañía en el país, que aun con altos impuestos y la imposibilidad de volcar los aumentos de sus costos en los precios, es optimista.

La empresa aprovechó la pandemia para reorganizar su formas de trabajo. Tras una proyección de caída de 25%, revirtió la tendencia y logró crecer en todas las marcas, con saltos que sorprendieron como los de Aperol (con un 27% de crecimiento), Cynar (28%), Skyy (45%) y Bulldog (129%).

-¿Qué lección dejó la pandemia?

Empezamos pensando cómo manejar el negocio en un contexto de incertidumbre tremendo. Las proyecciones eran nefastas. Proyectábamos una caída de 25% y a medida que avanzaba 2020, ese panorama negro se confirmaba .

Después el consumidor se empezó a adaptar y vimos que algunas marcas empezaron a recuperarse. Volvieron a aparecer las mas recordadas y líderes como Cinzano y cuando se fueron flexibilizando las normas, empezamos a ver primero más volumen y después más gasto. Las marcas más premium como Campari o Aperol aceleraron. En 2021 ya empezamos a ver un fuerte crecimiento general que cerró el año en más del 11% . Además nuestras marcas crecieron por arriba del promedio de la categoría, con lo cual ganaron en participación de mercado.

-¿Qué proyectan para este año?

El año empezó muy bien. Resurgió el vermut, donde somos líderes con una marca que tiene más de 250 años como Cinzano (70% del mercado) y vemos que empezó a redefinirse el consumidor, hoy más joven .

Tenemos proyecciones interesantes y hasta innovaciones para seguir rejuveneciendo este consumo de vermut. En aperitivos en general, Aperol es la marca que más crece a nivel global. Hoy pesa casi 20% de la facturación y en Argentina venimos haciendo el trabajo estratégico con el trago Aperol Spritz, que en 2021, explotó. Argentina era el mercado 16 del mundo y hoy ya es el 9.

Algo parecido sucedió con Cynar, otra marca -enfocada a un consumidor más underground- que creció sobre el promedio. Incluso vemos que algunos consumidores de Fernet se están pasando a Cynar. Campari siempre fue una marca muy fuerte y es la más premium de la categoría de nuestro portafolio.

-¿El Cynar se sube a la tendencia plant based?

Si porque está hecho con hierbas naturales. Estamos viendo si lo podemos producir completamente acá porque el extracto se trae de afuera. Tenemos algunos proyectos de innovación, yendo a esta tendencia de consumo mucho más saludable. Un gin o un vodka sin alcohol por ejemplo . Que existen pero en Argentina todavía no.

-¿En gin y vodka resurgieron en la misma medida?

El gin está explotando también. Tenemos Bulldog, que es un gin premium . Es una bebida que apunta a un consumidor un poco más adulto, de mayor poder adquisitivo que el vodka por ejemplo, que toman los jóvenes. Pero ambos crecen.

-¿Prevén fabricar acompañamientos para esas bebidas?

No. Lo que sí desarrollamos es un espumante de Cinzano ideal para preparar el Aperol Spritz, similar al prosecco italiano que mejor combina para el trago. Pero tiene alcohol y es una categoría en la que trabajamos porque tenemos espumantes en nuestro portafolios, no de Argentina. Traíamos el prosecco de Cinzano pero con la devaluación queda fuera de rango de precios .

-¿Los precios al consumidor suben en línea con la inflación?

Nos costó mucho el aumento de precios, por lo menos lo que intentamos es estar en línea con el aumento de costos.

-¿Por Precios cuidados?

Sí, por distintos programas oficiales y por las cadenas de supermercado mayoristas que están dentro de este tipo de programas. El tema precio en Argentina es muy difícil. Igualmente tenemos buena relación con el Gobierno y llegamos a buenos entendimientos.

-¿Producir en Argentina los aísla de las turbulencias internacionales?

En algunas cuestiones sí. Por ejemplo, el vidrio en Europa está con precios muy altos. Acá está complicado pero por abastecimiento, no tanto por precio.

-¿Las trabas para importar los afectaron?

No, porque no importamos mucho y exportamos a otros mercados de Sudamérica desde acá. Si bien no llegamos a compensar, nuestra balanza está bastante equiparada. Para producir Skyy vodka importamos la botella porque es azul y en Argentina no se produce. Producto terminado traemos el Bulldog que se produce en Inglaterra. Pero el 98% de nuestras ventas las producimos acá. Importar productos terminados es complicado.

-¿Conviene importar?

El dólar está artificialmente manejado y hay una inflación en dólares que genera que los productos importados hoy están baratos para el consumidor argentino.

-¿Con el escenario actual, son una empresa rentable?

Evaluado en dólares, tenemos una ventaja. Igual estamos trabajando mucho en los números locales y cómo tratamos de mantener la rentabilidad, cómo trabajamos el portafolio, como somos eficientes en la producción, cómo mejoramos los costos. El foco está siempre en la rentabilidad, que en Argentina con 55 puntos de inflación tiene que ser el foco de todos para tener sustentabilidad del negocio a largo plazo.

¿La planta está trabajando a capacidad plena?

Supera el 85% de la capacidad.

-¿Cuál es el peso impositivo en una botella de sus bebidas?

El tema impositivo es complicado y nosotros como cámara de bebidas estamos tratando de impulsar que haya una cuestión más equitativa en los impuestos internos. El vino no pagan impuesto interno, cerveza paga poco y nosotros pagamos mucho. Si sumamos todos los impuestos, más del 50% del precio que se paga por una botella son impuestos .

-¿Proyectan traer a la Argentina su tequila Espolón?

Sí, puede llegar porque es una tendencia fuerte en Estados Unidos y Canadá. Todavía no lo vemos muy claro para la Argentina sobre todo porque hay que importarlo -se produce en Jalisco, México- y la nuestra además es una marca premium.