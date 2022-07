Venta de propiedades: los precios llegan a su piso según Remax

Los precios de las propiedades en venta alcanzaron su piso. Desde la llegada de la pandemia, los valores de cierre evidenciaron una desaceleración del 15%, pero hoy los números empiezan a estancarse.

Según los datos relevados por la Universidad del CEMA y Remax en conjunto con Reporte Inmobiliario el "Índice del M2 Real" de junio, se ubicó en los u$s 1841 por metro cuadrado (m2) para el conjunto de departamentos usados de 1 a 3 ambientes. Este valor resultó un 8% inferior al de un año atrás.

Ahora bien, con relación a enero de 2020, la reducción del precio del m2 se ubicó en el 15,71 por ciento.

Los departamentos más pequeños son los que más defienden su valor. Los monoambientes alcanzaron en junio los u$s 1902 el m2, mientras que el precio para las unidades de 2 y 3 ambientes fue de u$s 1841 el m2 y u$s 1833 por m2 respectivamente.



La suba del dólar blue paraliza el mercado inmobiliario

Pese a la suba del dólar blue y las pocas operaciones de compra-venta que se registran en el mercado, los valores no continuarán su descenso hacia abajo. En gran parte porque los propietarios no están dispuestos a seguir bajando los precios.

En la Ciudad de Buenos Aires se firmaron 2866 escrituras según los datos del Colegio de Escribanos porteño

"El comportamiento del índice estaría demostrando una menor velocidad de ajuste hacia la baja en los precios durante los últimos meses , de hecho en algunas ocasiones se comienzan a ver leves revalorizaciones", explican desde Reporte Inmobiliario.

Un dato a tener en cuenta es la brecha entre el valor de publicación y el valor de cierre, conocido habitualmente como rango de contraoferta, que en junio se ubicó en el 6,8%.

El porcentaje de contraoferta también se achicó en los últimos meses. Hay que recordar que durante la pandemia la mayoría de las propiedades acomodaron sus valores y retasaron sus inmuebles a la venta con una baja promedio del 15%. Hoy no parecen estar dispuestos a continuar bajando los precios.