Venta de propiedades: cuál es la zona que aseguran que sí o sí se recupera este año

La venta de propiedades terminó el año con números en alza. De hecho, la cantidad de escrituras registradas en la Provincia de Buenos Aires creció casi un 9% el año pasado, con respecto a 2021, por lo que las proyecciones para 2023 son positivas.

Según el Colegio de Escribanos bonaerense, se espera un volumen de compra y venta por encima de los años prepandemia en la Zona Norte. "Más allá de los altibajos que se habían visto en meses anteriores, el cierre de 2022 nos permite tener buenas perspectivas para el año que estamos iniciando", indicó el presidente del organismo, Diego Leandro Molina.

Dentro de la Zona Norte, que es el punto más elegido por aquellas familias que buscan comprar su primera casa, Pilar es la localidad preferida por las personas a la hora de escriturar. Por esta razón, se convirtió en principal objetivo de los desarrolladores que quieren iniciar sus nuevos proyectos.

La razón principal del crecimiento del área es la búsqueda de una mayor comodidad y seguridad, así como también el deseo de vivir rodeado de espacios verdes. Sin embargo, la variedad de ofertas y propuestas disponibles en Zona Norte la han transformado en una apuesta de las personas que buscan resguardar su capital y evitar la desvalorización de sus ahorros.

"Son muchos los proyectos que se están ejecutando hoy en día, especialmente en Pilar. En 2023, los niveles de construcción están a muy buen ritmo en la Provincia de Buenos Aires", confirmó Luis Signoris, gerente de la desarrolladora Lagoon Pilar.

De esta manera, Signoris explicó que lanzará dos nuevos sectores en la zona, por lo que esperan que "este año la tendencia se mantenga, o incluso que aumente". Actualmente, cuenta con 62 obras en ejecución y, debido a la demanda, inicia, en promedio, entre dos y tres nuevas por mes dentro del mismo barrio.

El valor promedio de un departamento de dos ambientes en Lagoon Pilar es de u$s 115.000. Por otro lado, el valor para una casa comienza en los u$s 350.000 y el de los lotes en u$s 80.000. En el caso de las expensas, estas arrancan en los $ 40.000 por mes.

"La mayor demanda está centrada en personas de entre 35 y 60 años, que buscan construir en lo inmediato, a fin de hacer un cambio de vida, dentro de un entorno tranquilo", sostuvo Juan Pablo Ayerza, Desarrollador de Pilar Golf. Sin embargo, Signoris contó que también "muchos inversores ya compraron lotes para construir viviendas y luego venderlas , o alquilarlas, con el objetivo de obtener una renta mensual".

En el caso de Pilar Golf, las opciones de departamentos para alquilar o comprar empiezan en los u$s 400 y los u$s 120.000, respectivamente. Además, los precios de los lotes oscilan entre los u$s 130.000 y ofrece financiación propia.

"Tenemos expectativas que seguirá en aumento la demanda de residencias, que es una opción que creció mucho en los últimos tiempos entre personas o familias que quieren probar vivir allí por un período de tiempo para ver cómo les resulta la experiencia para luego elegir comprar un lote y construir, o mudarse a una casa ya lista para vivir", amplió Juan Pablo Ayerza.

Esta experiencia previa les permite aprovechar los lujosos amenities de todo el barrio; desde canchas de golf o tenis hasta espacios dentro del Hotel Hilton como spa, piscina, gym. A su vez el predio, ubicado en Fátima en el kilómetro 60,5 y compuesto por un total de siete barrios internos, cuenta con una amplia oferta gastronómica.