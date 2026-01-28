La Ciudad de México enfrenta este miércoles 28 de enero una combinación de contrastes climáticos que han encendido las alertas de Protección Civil.

Mientras durante este miércoles se espera un ambiente cálido y cielo despejado, las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, SGIRPC, advirtieron que las bajas temperaturas regresarán con fuerza durante la madrugada del jueves 29 de enero, especialmente en zonas altas del sur de la capital.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se activó la Alerta Amarilla por temperaturas bajas en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan, donde se prevén valores de entre 4 y 6 grados Celsius durante la madrugada y la mañana.

Se despide el calor: una helada histórica golpeará este fin de semana y hará temblar a estos municipios con bajas temperaturas (foto: archivo).

El llamado urgente a la población es el siguiente: tomar precauciones ante un escenario de frío persistente que podría afectar la salud de personas vulnerables.

El clima hoy y pronóstico para mañana en la CDMX

Para este miércoles, la SGIRPC informó que “se prevé ambiente cálido, cielo despejado y sin condiciones para lluvia”, con vientos del norte de entre 10 y 25 kilómetros por hora, además de rachas que podrían alcanzar los 50 km/h. La temperatura máxima estimada en la capital será de 24 grados Celsius, principalmente durante la tarde.

Sin embargo, el descenso térmico llegará durante la noche y la madrugada del jueves. La dependencia capitalina advirtió que “la madrugada del jueves se espera nuevamente muy fría en zonas altas y fría en la zona de valle”, con una temperatura mínima de 9 grados Celsius. Ante este escenario, se recomendó a la ciudadanía abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas.

Bajas temperaturas en CDMX. SGIRPC

Lluvia de cenizas en la CDMX ¿cuándo y zonas?

En paralelo al pronóstico de bajas temperaturas, las autoridades también emitieron información sobre la actividad del volcán Popocatépetl. Según el reporte más reciente, el coloso se mantiene en Fase 2 del semáforo de alerta volcánica, aunque sin riesgo inmediato para la capital del país.

La SGIRPC detalló que “en caso de emisión de ceniza volcánica, la pluma se dispersaría hacia el Este-Sureste, sin riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México”. Además, el monitoreo vía satélite y webcam solo ha registrado emisión ligera de vapor de agua, sin reportes de ceniza significativa.

SGIRPC

Las autoridades subrayaron que el VAAC-NOAA de Washington no reporta emisión reciente de ceniza volcánica, y reiteraron que cualquier cambio relevante será comunicado oportunamente.

Mientras tanto, se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil ante el frío intenso que persistirá en las próximas horas.