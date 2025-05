Valetino llega a la Argentina y es el primer perfume de lujo que L´Oreal trae al país en 14 años

Hace 14 años que el Grupo L'Oréal no traía una nueva marca de fragancias de lujo al país y eligió Valentino, una etiqueta que el grupo compró hace seis años, para marcar un hito en el mercado de perfumes local.

La última etiqueta de este segmento que había traído le grupo francés que hace más de 60 años que están en el país fue YSL , aunque en tanto si llegaron marcas de maquillaje de lujo.

"En L´Oréal Groupe contamos con 36 marcas en el mundo, en Argentina tenemos 15 y analizamos permanentemente cuándo es el mejor momento para traer las marcas globales del grupo al país", explicó Ezequiel Peralta, director de la División de Lujo en L'Oréal Groupe, quien aseguró que están analizando traer más marcas del grupo al país.

El responsable de división para el mercado local explicó que "El contexto de apertura del país nos permite tener la oportunidad de expandir nuestro portafolio de marcas de lujo y traer Valentino. Además, otro factor que nos ayudó a tomar la decisión fue que estábamos viendo un crecimiento muy acelerado en todos los países donde la marca ya había sido lanzada y éramos uno de los pocos países de la región que aún no la teníamos".

Así, la llegada de Valentino -en sus cuatro versiones Born in Rome, Born in Rome Intense, Green Stravaganza y Coral Fantasy tanto Donna como Uomo- se hizo viral en las redes sociales justamente entre los jóvenes de entre 18 y 25 años que son el segmento target al que le habla esta marca irreverente que nació en Roma de la mano del célebre diseñador de moda y que ahora tiene como director creativo al ex Gucci, Alessandro Michele.

Con la apertura del país al mundo en la 'era Milei' muchas marcas internacionales miran al país con interés y varias ya concretaron su desembarco. Si bien el mercado local no es muy grande, los argentinos son vanguardistas en lo que respecta a la moda, a los perfumes, a la tecnología.

Valentino Born in Roma





A principios del año pasado, justamente el grupo de capitales argentinos y uruguayos, Beauty Group, abrió en la exclusiva Avenida Alvear, édition privée, una mansión que reúne una colección curada de marcas independientes de perfumes ultra premium.

También en el primer semestre de 2024, la italiana Dolce Gabbana anunció su llegada al país con una tienda. En una entrevista exclusiva con Alfonso Dolce, El Cronista daba detalles del arribo que se concretaría este año.

Además de estas novedades de ultra lujo, también se anotaron en la lista de etiquetas que llegaron al país o piensan llegar y algunas que regresan marcas como Victoria's Secret, Dr Martens, la marca de zapatillas para running On que tiene a Roger Federer como inversor y Decathlon.

La llegada de Valetino

Valentino fue fundada en 1959 por el reconocido diseñador italiano. "Valentino nace en Roma, ciudad donde conviven los contrastes: la historia y la modernidad", contaron en la presentación de la fragancia.

Su atractivo en el público joven fue otra de las razones que explicó su llegada a la Argentina."Valentino representa una de las marcas de mayor crecimiento en el universo fashion y una de las más reconocidas dentro del segmento de lujo contemporáneo", señala Peralta.