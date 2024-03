Se inauguró en la avenida Alvear la primera mansión de perfumes ultra lujo de la región

Después de dos años de intenso trabajo, Beauty Group, un grupo de capitales uruguayos y argentino, abrió en la exclusiva avenida Alvear la primera mansión que reúne una colección curada de más de 40 marcas de perfumes ultra premium.

La inauguración de édition privée implicó, además, l a restauración y reapertura de la mansión de la familia Lloubet, conocida en el mercado por ser durante años la casa Polo Ralph Lauren , cerrada en los últimos 10 años.

El proyecto, único en al región y con estas características, incluso, en el mundo, c omenzó a gestarse a fines de 2019. "No era el momento adecuado para un modelo de negocios así en el país", explicó a El Cronista, el CEO de Beauty Group, Eduardo Wolff, quien en 2021 hizo un joint venture con uno de los distribuidores más grandes de la Argentina, el grupo Cortassa.

Durante estos dos años el grupo negoció contratos exclusivos con 42 marcas independientes que, al conocer el proyecto, esperaron hasta el momento de su apertura. "En todas está su creador detrás que cuidan a su producto como a su bebé. Son perfumistas que antes creaban perfumes para otras marcas y decidieron dejar de hacer más de lo mismo y apostar a la diferenciación, tomar el riesgo", los definió el fundador y CEO del grupo. Y sumó: "Son artistas que no están mirando en detalle la rentabilidad, buscan crear productos únicos".

Con más de 30 años de trayectoria en el rubro como distribuidor de las marcas -en la Argentina hace 20 años- más grandes de perfumes de nivel mundial, el ejecutivo uruguayo, detalló el emprendimiento que vuelve a poner al país entre las capitales más importantes del lujo, luego de que reconocidas marcas como Louis Vuitton, Ermenegildo Zegna, Emporio Armani, Cartier, entre otras, dejarán el mercado local.



édition privée se inauguró en una tradicional mansión de la avenida Alvear

La apuesta de Beauty Group, apunta al lujo de nicho, un segmento que crece en el mundo a un ritmo que llama la atención. "La perfumería independiente, como prefiero llamarla, crecer cuatro veces más rápido que la tradicional. Esto es el futuro", señaló Wolff, quien dio porcentajes: "Mientras las marcas tradicionales están creciendo entre un 3 y un 4% por año, las etiquetas de nicho lo hacen entre un 15 y un 20 por ciento ".

En México, el mercado más grande de la región, estas marcas tiene un crecimiento de tres dígitos. "Hoy, por ejemplo, en Harrods el 70% de los perfumes que venden son de nicho e, incluso, hay un piso especial, Salon de Parfums, para las marcas más exclusivas", contó el empresario, quien sumó que para 2027 se espera que el mercado global de perfumes de nicho alcance los u$s 6000 millones.

"En estos dos años desde que se ideó el proyecto es increíble lo que crecieron las marcas independientes de perfumes", contó el empresarios y detalló el recorrido: "Cuando empezamos a hablar aún no eran tan reconocidas, aunque había que convencerlas de llegar a la Argentina. Hoy, el concepto explotó en el mundo y muchas tiene sus locales propios en Europa".

Según el empresario, que recorrió el mundo mirando cadenas que trabajan el segmento, el modelo es más parecido al del negocio del vino que al de la moda o el de los accesorios. "Nuestro negocio no es la venta de perfumes, sino la experiencia de perfumes. La venta viene sola", aseguró Wolff, quien no dio detalles de la inversión pero señaló que es muy importante.

Así, el empresario explicó que ellos miran la inversión con términos internacionales, no en términos argentinos. "En el país el promedio de retorno creo que son cinco, seis años; en esto proyectos apuntas a más tiempo", señaló.

La exclusiva propuesta ofrece una edición de 42 marcas de perfumes de autos

Sin embargo, la propuesta contempla expansión a través de locales comerciales y también replicar el modelo en Asunción, Paraguay y en Uruguay. "En la Argentina ya hay planes para abrir dos locales más pequeños y más comerciales este año, en lugares exclusivos", detalló Wolff. En cuanto a la expansión regional, Paraguay será el primer destino.

Además, el grupo ya está cerrando contratos para abrir la unidad Home y traer a la Argentina las marcas más premium de velas y difusores .

La propuesta del templo del perfume

Como explicó Wolff, cuando decidieron apostar por este segmento que no existía en la Argentina entendieron que t enía que hacer una apuesta fuerte. "No podíamos abrir un tienda con cinco marquitas, teníamos que jugar fuerte, traer un nuevo concepto", contó. Así, la mansión hoy cuenta con 42 marcas con precios que van desde los u$s 160 hasta u$s 1500, con un promedio de u$s 350.

De hecho, las marcas internacionales se enamoraron del proyecto desde el principio y hoy hay etiquetas que piden ser parte de la edición curada. "A algunas le tuvimos que decir que no", aseguró Wolff.

Por otro lado, según el empresario debían demostrarle al argentino que conoce y que viaja que podía encontrar un perfume de ultra lujo, muy cerca de su casa a precio casi internacional. " La propuesta apunta a un público de buen poder adquisitivo, conocedor, que busca lo único, la singularidad ", señaló. Además, por supuesto de al turista que encuentra en la mansión una colección de marcas independientes curada.

La ex Casa Polo Ralph Laurent totalmente restaurada

Así entre las marcas que se pueden encontrar en la édition privée se encuentran: Tiziana Terenzi, Amouage, Bond No.9, Xerjoff, Montale, Initio, Mancera, Matiere Premiere, Atelier des Ors, etat libre d´Orange, Clive Christian, Nasomatto, Orto Parisi, Nishane, Monegal, BDK y Kajal.

"Cuando abrimos la mansión nos dimos cuenta que el mercado que más grande de lo que pensábamos. La gran sorpresa fue la generación Z, había un grupo de fanáticos que estaban esperando estas marcas", contó Wolff.

Con el foco en la experiencia, en el templo del perfume, como lo llamó uno de sus exclusivos clientes, los visitantes no van a comprar un perfume. Esa más bien es una consecuencia. "La gente viene y pasa en la tienda dos horas", contó el empresario que ya prepara encuentros, charlas y eventos con perfumistas de nivel mundial, entre otros.