Vaca Muerta: Pampa Energía alcanzará su producción máxima de gas en el próximo trimestre

En el primer trimestre de 2023, Pampa Energía ganó $ 26.918 millones. El resultado representa un crecimiento del 158,6% contra el registrado un año antes. Entre enero y marzo, los ingresos del grupo que lidera Marcelo Mindlin se incrementaron 91%, a $ 83.915 millones.

En dólares, la facturación ascendió a u$s 431 millones, desde los u$s 412 millones a marzo de 2022. El resultado neto totalizó u$s 141 millones, contra u$s 100 millones del trimestre inicial del año pasado.

En su informe de resultados, Pampa explicó que ese resultado fue, " principalmente, por la tenencia de instrumentos financieros y la devaluación sobre la posición neta pasiva en pesos argentinos, parcialmente compensadas por mayores intereses financieros, producto de un incremento de deuda en pesos argentinos ".

El grupo también resaltó que tuvo una caída interanual del 8% en el ebitda ajustado (u$s 206 millones), explicado por disminuciones del 29% en los ingresos en concepto de holding (sus inversiones en empresas en las que no es controlante) y 11% en el negocio de generación eléctrica, " parcialmente compensados por subas del 16% en petroquímica y 10% en petróleo y gas ".

Destacó, además, que la deuda neta continuó descendiendo, hasta alcanzar los u$s 903 millones, con un ratio de endeudamiento neto de 1,2x.

Marcelo Mindlin, presidente y fundador de Pampa Energía.

Al 31 de diciembre de 2022, Pampa fue el mayor generador de electricidad del país. Registró una capacidad instalada de 5088 megawatts (Mw), equivalentes al 11,9% del total nacional. Es dueño de ocho centrales térmicas (Loma La Lata, Genelba, Piquirenda, Güemes, Ingeniero White, Ensenada Barragán, Piedra Buena y Parque Pilar), tres hidroeléctricas (Nihuiles, Diamante y Pichi Picún Leufú), cinco proyectos eólicos (Mario Cebreiro, los Pampa Energía II, III y IV y Arauco) y una de cogeneración (EcoEnergía).

Accionista de Distrilec, la controlante de Transener, y de Ciesa, la holding de Transportadora Gas del Sur (TGS), también tiene fuerte presencia en Vaca Muerta, con El Mangrullo como yacimiento estrella, desde donde exporta gas a Chile y, también, será uno de los principales inyectores de fluido en el Gasoducto Néstor Kirchner.



El año pasado, ganó $ 64.900 millones, un 173% más que en 2021. Medido en dólares, el beneficio sumó u$s 457 millones, un incremento del 92 por ciento.



Entre sus hitos operativos del primer trimestre de 2023, Pampa generó 18% más de electricidad a nivel país, gracias a la puesta en marcha ciclo combinado de la central Barragán, un mayor despacho de energía térmica e hidroeléctrica, y nuevos parques eólicos, como el Arauco II, de La Rioja, que el grupo adquirió en diciembre por u$s 171 millones. " Continuamos con una excelente disponibilidad operativa, del 93%, muy por encima del desempeño a nivel país ", subrayó la firma.

Otro milestone fue la expansión de sus proyectos Parque Eólico Pampa Energía (PEPE). "Continuamos fortaleciendo nuestro posicionamiento en el mercado entre privados y el portafolio renovable ", indicó el grupo.

El PEPE IV, en Coronel Rosales, en las afueras de Bahía Blanca, es una inversión de u$s 130 millones, para agregar un total de 81 megawatts (Mw) de potencia. " Estimamos completar la habilitación a fines de este mes ", anticipó.

En tanto, el PEPE VI es un proyecto anunciado en febrero: u$s 500 millones para agregar, también en Bahía Blanca, 300 Mw en tres etapas. Las dos primeras serán de 140 Mw, con una inversión estimada en u$s 265 millones.

En el otro gran negocio de Pampa, los hidrocarburos, el grupo de Mindlin sostuvo su producción interanual de gas en casi 9 millones de metros cúbicos por día (m3/d), en línea con lo que ocurrió a nivel nacional, con precios más altos gracias a las exportaciones: u$s 4 por millón de BTU, un incremento del 11% contra los valores registrados en el primer trimestre de 2022.

En ese sentido, las perspectivas para el próximo trimestre son de crecimiento. Pampa obtuvo un permiso adicional para exportación firme en invierno a Chile, totalizando un máximo de 2,2 millones de m3/día entre mayo y junio de 2023. " El próximo trimestre inicia el período invernal, donde esperamos alcanzar nuestra máxima capacidad de producción, de 16 millones de m3/día ", anunció el grupo.

Como hito del trimestre, Pampa también destacó la emisión de su segundo bono verde, por $ 5980 millones, con vencimiento en mayo de 2024 para financiar el nuevo proyecto PEPE VI, "reflejando nuestro compromiso de financiar proyectos con impacto positivo para el medioambiente y diversificar la matriz energética del país".