Una minera australiana compra dos proyectos de plata argentinos clave de Pan American Silver

Llega otra inversión de una empresa australiana para la minería argentina. Unico Silver (USL) firmó una carta de intención vinculante para comprar la propiedad total de los proyectos Joaquín y Cerro Puntudo en Argentina de Pan American Silver.

Los costos iniciales de la adquisición suman u$s 2 millones, financiados con las reservas de efectivo existentes, e incluyen pagos futuros de u$s 2 millones tras la publicación del estudio de viabilidad y de u$s 8 millones tras la primera producción.

La operación reafirma la posición de USL en la provincia de Santa Cruz, a la espera de las aprobaciones necesarias que se prevén para fines de septiembre de este año. Incluye infraestructura de campamento y un acuerdo de minería y acceso válido hasta 2034.



USL pasa así a ser dueña del 100% de cinco proyectos que eran propiedad de gigantes de la minería mundial como Pan American Silver y Yamana (en marzo de 2023, PAAS concluyó la adquisición de Yamana y asumió la propiedad de ciertas propiedades en poder de Extorre Gold Mines, incluyendo Cerro Puntudo). Este nuevo acuerdo fue convenido con Minera Tritón, la filial argentina de PAAS.

Todd Williams, CEO de la compañía, dijo que "Joaquín aporta a la cartera un gran recurso de plata explotable a cielo abierto en un arrendamiento minero autorizado. La combinación de Joaquín y Cerro Puntudo hace que por primera vez una sola compañía junior posea un propiedad completa en este distrito platero emergente (Macizo Deseado). La adquisición eleva a USL en un grupo global único con un claro camino hacia un recurso de plata equivalente de +200 Moz en una provincia prominente. Esperamos cambiar nuestro enfoque de la consolidación regional a la exploración y la exploración, y el avance de Joaquín hacia un primer recurso conforme al JORC".

Hay cuatro prospectos avanzados dentro del proyecto que tienen prioridad para el crecimiento de los recursos a corto plazo: La Negra (estructura de alimentación), Extensión de La Negra, Extensión de La Morocha y Brecha Puntudo.