La cadena de supermercados Lidl vuelve a captar la atención de los consumidores en España con uno de sus productos estrella: la bicicleta eléctrica urbana CRIVIT Urban E-Bike X.3. Este modelo ha generado largas filas en tiendas físicas y un fuerte interés en su tienda online, impulsado por su relación calidad-precio y sus prestaciones pensadas para la movilidad urbana. Con un 91% de recomendaciones entre los usuarios, esta e-bike se posiciona como una alternativa eficiente para desplazamientos diarios, ya sea para ir al trabajo, hacer compras o moverse por la ciudad. Su diseño moderno, sumado a componentes de alta calidad, la convierten en una de las opciones más competitivas del mercado en su rango de precio. Es una bicicleta eléctrica urbana diseñada para ofrecer una experiencia de conducción intuitiva y sin complicaciones. A diferencia de las bicicletas tradicionales, no requiere cambios de marcha gracias a su sensor de par, que ajusta automáticamente la asistencia del motor según la fuerza con la que el usuario pedalea. El sistema está impulsado por un motor de buje trasero de 250 W y 40 Nm de par, que permite alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 25 km/h. Además, cuenta con tres niveles de asistencia (ECO, TOUR y RACE), junto con una función Boost que proporciona potencia extra durante 20 segundos en momentos puntuales, como subidas o arranques. La batería, ubicada detrás del tubo del sillín, es extraíble y fácil de cargar, lo que aporta comodidad en el uso diario. Todo el sistema se controla desde el manillar mediante microbotones, sin necesidad de soltar las manos, mientras que una pantalla LED muestra el estado de la batería. La CRIVIT Urban E-Bike X.3 tiene un precio de 1199,99 euros, posicionándose como una de las bicicletas eléctricas más accesibles dentro de su categoría, especialmente considerando sus componentes de marcas reconocidas. Actualmente, está disponible principalmente a través de la tienda online de Lidl, aunque la alta demanda ha generado disponibilidad limitada y largas filas en algunos puntos de venta físicos. El producto se entrega premontado en un 98%, por lo que solo requiere ajustes mínimos antes de su uso. Para adquirirla, los usuarios deben acceder al sitio web oficial de Lidl, verificar la disponibilidad según su región y completar la compra online. Dada su popularidad, se recomienda actuar con rapidez para asegurar el stock.