El local aún no tiene la marquesina con su nombre, Cotito. Un simple cartel pegado en la puerta anuncia que allí funciona un supermercado distinto al resto de las sucursales de la cadena, con unidades de autocobro, sin cajeros y fácilmente replicable. Pero la nueva sucursal, en México y Pichincha, no es solamente eso; es el primer paso visible de un cambio profundo en la empresa que Alfredo y Gloria Coto crearon hace 55 años, además de una apuesta al formato de cercanía, el que más creció en los últimos años. El nombre del nuevo punto de venta llama la atención. Sin embargo, es parte de esta nueva estrategia que incluyó también la presentación de la Cotoneta, un servicio de entrega especial para pedidos chicos que se comenzó a probar en la Costa este verano. “Evolución”, lo definió Fernando Roma, el director de Tecnología y Canales digitales que hace dos años ingresó a la empresa familiar justamente para liderar este y otros proyectos que ya se empiezan a concretarse. El padre de la creatura, lo llaman, haciendo alusión a Cotito, la primera sucursal autocobro de la cadena de supermercados que nació como una carnicería. Su ingreso al grupo justamente tuvo que ver con esta evolución “empujada por la segunda generación de la familia”, pero comandada por el mismo Alfredo Coto que un día antes de esta entrevista había estado visitando la sucursal totalmente automatizada en el barrio del Balvanera. “Hace dos años que tenemos un absoluto respaldo de Alfredo que es el mayor referente tecnológico de la compañía. No concibe otra manera de hacer las cosas”, remarcó Roma, quien explicó el alcance del proceso. “Este cambio profundo no es solo en tecnología”, reconoció Roma y detalló: “también se está dando en los procesos y en la cultura de la empresa que tiene la obsesión de transformar la experiencia de consumo”. En charla con El Cronista, Roma señaló que el ser una organización experta en emprender le facilitó las cosas para encarar la transformación que ya se vio reflejada en el Cotito de Balvanera que abrió sus puertas el 19 de enero. De hecho, este primer local automatizado funcionará, además, como un centro de innovación. “Nuestro lema es probar, probar y probar nuevos modelos de propuestas comerciales. Y es muy probable que Cotito se vaya transformando a medida que vayamos viendo qué funciona y qué no”, explicó el experto en tecnología que contó que los primeros días se pasaba horas viendo las cámaras del nuevo local para ver cómo se comportaba la gente, a la vez que iba a la sucursal todos los días. “Cuando todas las cadenas de supermercados abrían tiendas de cercanía nosotros seguíamos inaugurando grandes superficies y todos nos miraban extrañados”, contó María Belén López, gerente de Marketing, Publicidad y Coto Media, quien detalló que esta estrategia les funcionó. “Hace dos años somos el súper número uno en market share total país teniendo en cuenta que tenemos 120 tiendas. Es decir, de cada $ 100 cuánto se gasta en cada cadena”, explicó. Lo cierto es que la cadena de Alfredo Coto solo tiene 10 locales de pequeña superficie y su mayoría está en CABA -hay tres en Caballito, en Lugano, en Villa Urquiza, entre otros-. A su vez tienen 60 autocobros en hipermercados con el objetivo de ofrecer el mix de experiencias. “Como compañía tenemos un gran desafío: el mercado tiene nuevos jugadores y los consumidores son cada vez más nativos digitales”, sumó Roma. Fue así que con Cotito quisieron apostar al formato de cercanía que se diferenciara de lo que ya había en el mercado: rápido, sencillo y que le sirva al consumidor. Sin embargo, aclaró López que “la sucursal no tenga cajeros no significa que la compra sea sin asistencia. Hay personas que asisten a los compradores desde que entrar hasta que se van. El modelo, que como adelantaron se irá perfeccionando, es muy fácil de replicar. Y si bien no quisieron dar planes de nuevas aperturas para este año no descartaron la posibilidad de que este modelo se implemente en las 10 sucursales de cercanía que la cadena ya tiene. A la vez, también buscando evolucionar en su apuesta digital que hoy representa el 15 por ciento de sus ventas, hace cuatro meses Coto presentó Cotoneta, un sistema de entrega de compras online con motos eléctricas para pedidos chicos. El nuevo servicio se lanzó en la Costa a modo de prueba piloto y en unas semanas estará en CABA, donde estos vehículos pequeños son aptos para transitar. Con esta propuesta propia, Coto competirá directamente con las apps de delivery aunque “nosotros somos especialistas en transportar productos frescos y congelados. De hecho, tenemos nuestra propia fábrica de hielo”, señaló López.