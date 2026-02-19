La Comisión Nacional de Valores (CNV) puso bajo la lupa a un ex integrante del directorio de Celulosa. La entidad abrió un sumario administrativo contra Andreas Keller Sarmiento tras detectar que se desprendió de alrededor del 60% de su participación accionaria en Celulosa (473.571.300 acciones), por una cifra que asciende los $4500 millones. Según se establece, lo hizo antes de que trascendiera públicamente la delicada situación financiera de la compañía, en una maniobra que le habría permitido eludir pérdidas millonarias. Keller Sarmiento fue director titular de la compañía desde 2009 hasta el 25 de septiembre del año pasado, apenas unos días después de que se concretara la venta de la papelera por u$s 1. Así, el ejecutivo comenzó a vender acciones de Celulosa en octubre de 2024, mes en el que la situación financiera de la compañía comenzó a deteriorarse. Lo hizo hasta febrero de 2025. El ex directivo argumentó que la decisión de desprenderse de acciones de Celulosa no respondió a motivos especulativos, ni al uso de información privilegiada -que decía no tener-, sino a una situación patrimonial y financiera que atravesaba en julio de 2024. También indicó que la venta se encontraba vinculada a una de sus inversiones más importantes, Seeds Energy S.A., firma especializada en el desarrollo de proyectos de energía renovable y de la que Keller Sarmiento es el principal accionista. Sin embargo, apenas un 8% ($380 millones) fue transferido a sus cuentas personales: más del 90% del total lo destinó a nuevas inversiones en el mercado de capitales. “La cotización de la acción de Celulosa, la cual experimentaba una caída sostenida, profundiza la misma hasta finales de abril de 2025, circunstancia que permite inferir que el Keller Sarmiento, con conocimiento sobre la real situación financiera de Celulosa –aún reservada y no pública- actuó nuevamente en línea con la información que poseía, y que, de acuerdo al desarrollo de los hechos, le permitió eludir el riesgo de vender a un precio significativamente menor que el alcanzado con posterioridad“, establece el sumario. Ahora, la CNV fijó una audiencia preliminar para el 31 de marzo. El 19 de septiembre del año pasado, más de la mitad de Celulosa fue vendida a Esteban Nofal, quien se quedó con el 45,5% del capital social, a cambio de un valor simbólico de u$s 1 dólar. Le compró el control a los anteriores dueños -Douglas Lee Albrecht, José Manuel Urtubey, Juan Manuel Collado y Tapebicua Cayman Limited, una empresa vinculada con ellos. La crisis de Celulosa estalló en abril del año pasado, golpeada por la caída de actividad registrada durante 2024, que impactó en un derrumbe del 44% en su facturación. Así, la empresa comenzó a tener dificultades para afrontar sus compromisos de corto y largo plazo, debido al descalce sufrido entre la suba de costos y la pérdida de ingresos. Esta situación finalmente derivó, en septiembre, en la caída de la empresa en concurso preventivo, por una deuda de u$s 128 millones. Hasta el año pasado, Keller Sarmiento fue accionista del Grupo Tapebicuá, por entonces controlante de Celulosa. También tuvo participación accionaria en Genneia S.A., la mayor empresa de generación de energías renovables en la Argentina, y registró vinculaciones con entidades del ámbito cultural como arteBA y la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes (AAMNBA). En su trayectoria ejecutiva figura su paso por Credit Suisse, donde fue director gerente de la división de Banca de Inversión en Buenos Aires y estuvo a cargo de las operaciones para América latina (Argentina, Chile y Uruguay). Antes de unirse a Credit Suisse en 1992, trabajó para Salomon Brothers durante ocho años.