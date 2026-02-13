Esteban Nofal, controlante de Celulosa, presentó una oferta pública de adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios de la mayor papelera del país, por un valor de u$s 0,000386 por acción. Este viernes, la acción de la compañía, que cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, cerró en $ 304, un valor 540 veces mayor que el ofrecido. El 6 de febrero, Nofal había presentado un informe ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) en donde calculaba el precio para la OPA, por un valor de u$s 0,0004, en línea con el valor (u$s 1) que él había pagado a los anteriores dueños por el 45%. El pasado miércoles, la entidad autorizó formalmente la oferta. Sin embargo, el aval del regulador no implica una validación del precio ofrecido ni una recomendación para los accionistas. Tras la crisis financiera que se desató en abril, Celulosa solicitó en septiembre la apertura de concurso preventivo, con un pasivo de u$s 128 millones. Días más tarde, Nofal adquirió el 45,5% del capital y tomó el control de la compañía al comprarle su participación a los entonces accionistas Douglas Lee Albrecht, José Manuel Urtubey, Juan Manuel Collado y Tapebicua Cayman Limited, sociedad vinculada a ese grupo. Por esa operación pagó u$s 1. Después de haber adquirido Celulosa, Nofal le pidió a la CNV quedar eximido de realizar una OPA a los accionistas minoritarios, alegando la crítica situación financiera que atraviesa la compañía. El pedido, sin embargo, fue rechazado por la entidad, que finalmente le exigió avanzar con la oferta. Según establece la Ley de Mercado de Capitales, el precio equitativo en una OPA por cambio de control debe calcularse como el mayor entre el precio más elevado que el oferente hubiera pagado por las acciones durante los 12 meses previos a la fecha de inicio de la oferta, y el precio promedio de negociación durante el semestre inmediatamente anterior a la fecha de anuncio de la operación. Sin embargo, la CNV autorizó la aplicación de una excepción y permitió que el cálculo se realizara únicamente en función del primer criterio, es decir, el precio implícito en la transacción mediante la cual Nofal tomó el control.