Pese a un entorno de competencia creciente, Megacable dejó en claro que no cederá terreno en el mercado mexicano de telecomunicaciones. La compañía reafirmó su estrategia basada en eficiencia en costos, expansión de red y disciplina financiera para sostener el crecimiento y mejorar la rentabilidad en los próximos años. Directivos de la empresa de televisión por cable señalaron que, aunque la presión competitiva se ha intensificado —principalmente frente a Telmex y Totalplay—, la estrategia se mantiene sin cambios. “Ser la empresa más eficiente en precio, con tecnología innovadora”, explicaron directivos durante la conferencia con analistas. Al cierre de 2025, los servicios de internet, telefonía y video tradicional agregaron 133,000, 56,000 y 8,000 nuevos suscriptores, respectivamente, de acuerdo con el reporte financiero. En el periodo se registraron 107,000 adiciones netas de suscriptores únicos, para un total anual de 451,000, equivalente a un crecimiento de 8.2%. Frente al mayor dinamismo competitivo, la compañía planea ofrecer “precios más eficientes”, incrementar el ancho de banda y ampliar su portafolio de aplicaciones y productos para fortalecer su propuesta de valor. En términos de rentabilidad, la empresa prevé una expansión de márgenes de aproximadamente 50 puntos base por año, con la expectativa de alcanzar niveles consolidados de entre 47% y 48% hacia 2028. Respecto a la inversión, Megacable continuará reduciendo su ratio de CapEx sobre ingresos, luego de haber cerrado por debajo de su propia guía —que fue revisada a la baja en varias ocasiones—. Para 2026 proyecta inversiones equivalentes a entre 24% y 26% de los ingresos -entre 8,500 y 9,00 millones de pesos-, con una disminución adicional prevista para 2027. Aunque reconoció que factores como la escasez de ciertos componentes tecnológicos podrían moderar el ritmo de ajuste, la compañía aseguró que la tendencia descendente del CapEx se mantendrá. En la llamada con los analistas, la atención también se centró en la generación de flujo de efectivo. Megacable reconoció que está produciendo una caja por encima del dividendo mínimo, por lo que dijeron que deberán definir junto con el Consejo si prioriza reducción de deuda —con vencimientos relevantes hacia 2027—, incremento de dividendos o alguna otra asignación estratégica. “No descartamos aumentar el dividendo si no encontramos un mejor uso para el efectivo”, mencionaron. En 2025, los ingresos totales ascendieron 7.8% a 35,429 millones de pesos, mientras que la utilidad neta de la parte controladora creció 24.2% a 2,839 millones de pesos. “El reporte de Mega resultó positivo, ya que mantiene un crecimiento atractivo en los segmentos de telefonía, internet y video, así como mejoras en márgenes”, señalaron analistas de Monex en una nota. Hacia adelante, los estrategas de la casa de bolsa se mantienen atentos a la migración total de la red a fibra óptica, lo que permitiría ofrecer mayor velocidad y estabilidad en los servicios, impulsar la adopción de soluciones avanzadas como inteligencia artificial, nube y centros de datos, así como capitalizar la demanda de conectividad asociada al nearshoring. Actualmente, Monex estima que las acciones de Megacable —que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores— tienen un potencial de alza de 11.7% a 75 pesos por unidad en los próximos 12 meses, con recomendación de Compra.