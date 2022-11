Telecom en rojo: la dueña de Flow y Personal perdió más de $ 160.000 millones

Telecom Argentina, la dueña de Flow y Personal, perdió $ 163.498 millones en los nueve meses cerrados el 30 de septiembre de 2022. El rojo contrasta contra la ganancia de $ 1876 millones que había acumulado al tercer trimestre de 2021.

Las ventas consolidadas hasta el momento ascencieron a $ 470.960 millones, una caída del 12,2% en moneda constante contra nueve meses del año pasado, "en un contexto de aceleración inflacionaria", explicó la empresa en su informe de resultados. De lo embolsado, la facturación por venta de servicios totalizó $ 440.369 millones, una baja del 11,6% interanual, también en moneda constante.

Todos lo números, aclaró Telecom, contienen el efecto interanual de la inflación hasta septiembre de 2022, que fue del 83%, precisó la empresa.

La cartera de clientes móviles cerró con cerca de 20 millones de cuentas, medio millón más que un año antes. Perdió 61.000 abonados de televisión por cable, que totalizaron aproximadamente 3,5 millones. También hubo 30.000 bajas de accesos de banda ancha, cartera que asciende a 4,2 millones de clientes.



En términos de ventas, los ingresos por servicios móviles en la Argentina cayeron 4,6%, a $ 171.114 millones. Las ventas de Internet móvil fueron el 88% de la facturación por este concepto. Expresado en moneda homogénea, el ingreso promedio mensual por cliente (ARPU, por su sigla en inglés) fue de $ 936,5, un 9,9% inferior a la registrada a septiembre de 2021.

La ventas de servicios de TV por cable sumaron $ 85.7009 millones, $ 19.420 millones menos (18,5%) que en nueve meses del año pasado. El ARPU mensual de TV alcanzó los $ 2620,9, contra $ 3201,6 a septiembre de 2021.

En este segmento, la única unidad con números crecientes fue Flow: los clientes únicos ascendieron a 1,3 millones, 201.000 (18,3%) más que en nueve meses del año pasado.

Las ventas de servicios de telefonía fija y datos sumaron $ 58.534 millones, un descenso internual del 22,2% ($ 16.658 millones). El ARPU mensual de voz fija resultó de $ 1206,6, versus $ 1296,2 a septiembre de 2021.

Las ventas de servicios de Internet, $ 105.070 millones, cayeron 7,5% ($ 8550 millones). El ARPU de esta división se retrajo de $ 2892,8 a $ 2642 en un año (en moneda homogénea).

Por su parte, los ingresos por ventas de equipos se retrajeron 19,7% (o $ 7498 millones), a $ 30.591 millones. "Esta variación se debió, principalmente, a una disminución del 18% en la cantidad de equipos vendidos, los cuales incrementaron sus precios promedio de venta", explicó Telecom.

En tanto, en materia de inversiones, los desembolsos acumulados en nueve meses sumaron $ 85.664 millones (incluyen altas por derechos de uso). El monto es 29,6% menor al de igual periodo del año pasado.

El cargo por deudores incobrables subió 20%, a $ 11.781 millones, o 2,5% de las ventas. Había sido el 1,8% un año atrás. "El incremento se debe, principalmente, al deterioro de la situación económica en la Argentina, que impacta directamente en nuestros índices de incobrabilidad", señaló Telecom.

El momento del país, que afectó a todos los indicadores operativos de Telecom, se reflejó fuerte en su resultado final. "Debido a la situación económica y de mercado, se reconoció una desvalorización de las llaves de negocio generadas, fundamentalmente, por la fusión entre Telecom y Cablevisión (cuya fecha efectiva fue el 1o de enero de 2018) por $ 207.940 millones dentro de depreciaciones, amortizaciones y desvalorización de activos fijos", explicó la empresa.

"Dicho deterioro no afecta otros activos que no sean el valor llave mencionado previamente y no afecta operativamente a la compañía, ni a su capacidad de generación de fondos", aclaró.

El rojo de Telecom en lo que va de 2022 asciende a $ 163.498 millones. "Esta pérdida se produjo, mayormente, por la desvalorización mencionada anteriormente y fue parcialmente compensada por resultados financieros netos por $ 75.126 millones", explicó la empresa, controlada por el fondo Fintech, del mexicano David Martínez, y Cablevisión Holding, integrado por los mismos accionistas principales del Grupo Clarín.