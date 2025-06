Tecpetrol vende yacimientos por u$s 49,3 millones y sale de Chubut

Tecpetrol, la energética de Techint, vendió sus yacimientos convencionales de hidrocarburos en la provincia de Chubut. El comprador fue Crown Point, la petrolera del grupo GST, que pagará u$s 49,3 millones por esos activos.

Así lo informó la empresa del holding que lidera Paolo Rocca, en una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El documento precisa que Tecpetrol y Crown Point acordaron la cesión de sus participaciones en las áreas El Tordillo (52,13% hasta el 14 de noviembre de 2027 y del 69,1% desde esa fecha y hasta el 14 de noviembre de 2047), La Tapera (52,13% hasta el 5 de agosto de 2027 y del 69,1% hasta el 5 de agosto de 2047) y Puesto Quiroga (52,13% hasta el 5 de agosto de 2027 y del 69,1% hasta el 5 de agosto de 2047).

La operación, además, incluye el traspaso de las concesiones de transporte del gasoducto El Tordillo/Rada Tilly, el oleoducto El Tordillo/Caleta Córdova , el gasoducto El Tordillo/Gasoducto General San Martín y el oleoducto El Tordillo/Puesto Quiroga.

El deal se completó con la venta del 4,2% de las acciones de Terminales Marítimas Patagónicas, operadora de los puertos petroleros de Caleta Córdova (Chubut) y Caleta Olivia (Santa Cruz).

Tecpetrol ya recibió un anticipo de u$s 8 millones. Crown Point saldará el resto al cierre de la transacción, que debe ser aprobada por la Provincia de Chubut, por un lado, y también depende de que ninguno de los otros socios de las UTE que operan las concesiones -YPF, Pampa Energía y Petrominera Chubut- ejerza su derecho de adquisición preferente y preste su consentimiento a la cesión.

En paralelo, Crown Point avanzó en negociaciones con las demás petroleras para adquirir sus participaciones. Tendrá el 95% de share, a cambio de un total cercano a los u$s 60 millones, de las cuales la compra a Tecpetrol es la principal.

De los activos transferidos, El Tordillo -uno de los yacimientos históricos de Chubut- es el de mayor volumen de actividad. En 2024, tuvo una producción de 260.443 metros cúbicos de crudo y 46,4 millones de m3 de gas, según estadísticas de la Secretaría de Energía de la Nación. En tanto, Puesto Quiroga acumuló 8548 m3 de crudo y 10,3 millones de m3 de gas. Por su parte, La Tapera produce sólo petróleo: 832 m3 el año pasado.

Entre todas, consolidaron el 3,6% de la producción total de petróleo de Chubut y el 2,2% de la de gas.

Tecpetrol informó la operación casi en simultáneo con la venta del 15% que tenía en el oleoducto que une Loma Campana, en Neuquén, con la estación de bombeo Lago Pellegrini, en Río Negro. Se lo compró YPF, a cambio de u$s 15 millones. De esta forma, la energética que lidera Horacio Marín pasó a controlar el 100% de ese caño.

Tecpetrol orienta su actividad cada vez más hacia los no convencionales. Actualmente, es el principal productor de shale gas de la Argentina. Tiene una capacidad total de 25 millones de m3 diarios. En su gran mayoría, provienen de Fortín de Piedra, el mayor yacimiento de gas de Vaca Muerta. Allí, la empresa de Techint invirtió más de u$s 3500 millones desde 2018 y alcanzó los 17 millones de m3/d el año pasado, con picos de 24 millones en invierno. Adicionalmente, está ejecutando un plan de inversiones por u$s 2000 millones para producir petróleo no convencional (shale oil). Su objetivo es llegar a 100.000 barriles diarios en 2027.

Por su parte, Crown Point continúa avanzando en el segmento de convencionales. Ya tiene presencia en Santa Cruz y Mendoza y, en 2025, compró los bloques Piedra Clavada y Koluel Kaike, también de Santa Cruz, con un plan de inversiones de u$s 41,5 millones hasta 2026, reseñó el diario Río Negro.