La petrolera del GST paga u$s 60 millones por pozos de YPF, Pampa y Tecpetrol en Chubut

Crown Point, la petrolera del grupo GST, les compró a Tecpetrol, YPF y Pampa Energía sus participaciones en los yacimientos El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga, en la provincia de Chubut. Tendrá el 95% de los activos, por los que pagará cerca de u$s 60 millones, según informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Los yacimientos están ubicados 40 kilómetros al oeste de Comodoro Rivadavia. El año pasado, aportaron, en conjunto, el 3,6% de la producción de petróleo y el 2,2% de gas de la provincia, según estadísticas de la Secretaría de Energía de la Nación.

" Esta adquisición representa una excelente oportunidad para que la sociedad adquiera una participación operativa del 95% en activos de producción de petróleo crudo en la Argentina, con un nivel de producción diario promedio de aproximadamente 5449 boe/d durante el período de cuatro meses finalizado el 30 de abril de 2025, compuesto por 4254 bbl/d de petróleo crudo ligero y mediano y 7179 mcf/d de gas natural ", informó la empresa, en su documento regulatorio.

" Las Concesiones Chubut, que comprenden un total de 113.325 acres, incluyen oleoductos e infraestructura asociada. Asimismo, Crown Point adquirirá un 4,2% del capital social emitido y en circulación de Terminales Marítimas Patagónicas (Termap), sociedad que opera una instalación de carga offshore a través de la cual se transporta el petróleo crudo proveniente de las concesiones para su comercialización en el mercado interno o de exportación ", agregó.

El precio de compra, precisó, asciende a u$s 57,9 millones en efectivo, sujeto a ajustes habituales de cierre, más una contraprestación contingente de hasta u$s 3,5 millones en efectivo. Esto último, aclaró, será abonado a Pampa Energía con posterioridad a la fecha de cierre y se calculará en función del promedio mensual de ventas de gas natural correspondiente a la participación de Pampa Energía en las concesiones, hasta un volumen de 1000 mcf/d, multiplicado por la cantidad de días del mes y por un valor de u$s 2,80 por millón de BTU.

Los pagos, indicó, se realizarán hasta lo que ocurra primero: la expiración de la participación de Pampa en esas concesiones o que el monto pagado alcance los u$s 3,5 millones.

De esta forma, Crown Point le pagará a Tecpetrol u$s 40 millones por las participaciones en las concesiones, más u$s 7,5 millones por "consumibles en inventario" y u$s 1,89 millones por sus acciones en Termap. De esta forma, Tecpetrol saldrá de la provincia tras esta operación.

A YPF, le abonará u$s 5,52 millones, más u$s 1 millón en concepto de insumos de inventario. Y, a Pampa, los u$s 3,5 millones descriptos y u$s 2 millones por sus shares en los activos. También desembolsará u$s 300.000 a un tercero en esta transacción.

Las concesiones tienen vigencia hasta 2047. Crown Point aclaró que financiará las compras con flujos de fondos provenientes de sus operaciones y mediante la realización de una o más operaciones de financiamiento, ya sea mediante deuda o capital, previo al cierre de las adquisiciones.

El closing depende de varios factores. Uno es que los vendedores y Petrominera Chubut no ejerzan sus respectivos derechos de adquisición preferente y presten sus consentimientos. Otro, que reciban todas las aprobaciones regulatorias y provinciales, incluida la aprobación de la TSX Venture Exchange, bolsa canadiense donde cotizan las acciones de Crown Point. Y, en tercer lugar, el cumplimiento de otras condiciones habituales de cierre.

En tal aspecto, prevé el cierre de la compra de activos de Pampa en junio de 2025 y los de Tecpetrol e YPF, durante el tercer trimestre de 2025.