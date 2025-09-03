Swiss Medical abrió un nuevo Centro Médico en Tortugas Open Mall con tecnología de última generación

Con la reciente inauguración del nuevo Centro Médico de Swiss Medical en Tortugas Open Mall (TOM), el Municipio de Pilar cuenta ahora con atención de alta calidad en un entorno de cercanía y comodidad para los vecinos de la zona.

El Centro ofrece más de 40 especialidades, entre las que se encuentran pediatría, ginecología, dermatología y odontología. Además, toda la atención cardiológica estará a cargo de profesionales del prestigioso ICBA.

Asimismo, incorpora tecnología de última generación: resonancia magnética, radiografía, ecografía, mamografía y radiografía panorámica odontológica, entre otros estudios que podrán realizarse en el mismo lugar.

Con una inversión superior a u$s 5 millones, el Centro Médico generará más de 200 puestos de trabajo. Es el Centro Médico número 19 de Swiss Medical, y se suma a sus 11 sanatorios propios y a su cartilla de más de 4000 instituciones en todo el país.

Durante el acto de apertura, Claudio Belocopitt señaló: " Nuestro propósito es que las personas vivan más y mejor, y no hay mejor ejemplo de eso que aperturas como la que estamos presenciando. Los centros médicos son una inversión exclusivamente en servicio de nuestros socios: más lugares de atención, con la máxima calidad, cerca de la gente. Sabemos cuánto esperaron los clientes de la zona y cuánto valorarán este centro, y estamos muy felices de abrirlo ".

El nuevo espacio profundiza una tendencia iniciada por Swiss Medical en Argentina con su Centro Médico del shopping DOT: ubicar servicios de salud en polos de conveniencia para reducir la ansiedad que muchas veces acompaña una consulta, en un entorno más amigable, con estacionamiento y la posibilidad de resolver otras tareas en el mismo recorrido.

Desde Swiss Medical, afirman al respecto: " Nos esforzamos por brindar la mejor experiencia en salud. Los centros médicos dentro de los shoppings son un claro ejemplo: máxima calidad médica y tecnología de punta en un ambiente cercano y cómodo. Vimos el impacto positivo del DOT y por eso redoblamos la apuesta en Pilar ".

De esta manera, la compañía, que hace pocos meses inauguró el Sanatorio Nordelta, continúa el desarrollo de su red de atención centrada en la calidad médica y la experiencia integral de los pacientes.