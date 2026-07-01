Solo entre el 2% y el 4% de los argentinos viaja al exterior, y quienes lo hacen repiten la experiencia, en promedio, una vez cada dos años. El dato lo aportó Cristian Balbi, gerente de ventas y marketing para la región América de Air Europa.

Esa baja frecuencia de compra define la estrategia de la compañía: ante ciclos tan espaciados, la presencia constante de la marca se vuelve determinante. “Cuando existe este ciclo de compras, lo único que sirve es estar prendido siempre”, señaló Balbi. La clave, según el ejecutivo, es que la empresa esté en la mente del viajero en el momento en que decide adquirir su pasaje: “Por eso tenemos que tener una constante relación con el cliente; estar desafiándonos a nosotros mismos para mejorar en una industria muy dinámica donde todo se analiza”. Y sumó, además: “Estar siempre con el cliente en el centro es lo mas importante para que cuando llegue el momento de compra, la gente recuerde a la empresa”.