“La identidad de una marca se forja a partir de la coherencia, la autenticidad y la capacidad de trascender lo estrictamente comercial para convertirse en una visión amplia y en constante movimiento” dijo María Cherñajovsky, fundadora de María Cher y directora ejecutiva de AGENS.

En este sentido, la ejecutiva sostuvo que la identidad no se limita a un producto, sino que implica una postura que trasciende lo tangible. “Para que una marca tenga identidad, tiene que ser coherente y consistente con algo propio, genuino y que de alguna manera corra los márgenes de algo que solamente un producto o una marca”, explica la diseñadora, y agrega que el desafío es construir una narrativa que se expanda y se adapte al paso del tiempo.

También aseguró que la construcción de identidad implica también aceptar desafíos e incluso cierta incomodidad: “Si es una idea que está bien pero no genera algo de incomodidad, no me parece tan atractivo. Cuando tiene dificultades, en general es más interesante que algo que se ve como obvio”, afirmó Cherñajovsky.

El año pasado la empresaria relanzó AGENS, la histórica agencia de publicidad argentina creada en los años 60 por Siam Di Tella y ahora gestionada por Newsan. Junto a Marcelo Romeo, “apostamos por la integración de disciplinas y la recuperación de valores asociados a lo argentino”, dijo.

Marcas icónicas como Siam y Noblex conviven en el portafolio del grupo junto a otras internacionales como P&G, pero reciben un sello distintivo que responde a la impronta local.

“Lo que volvemos a buscar de ese legado es trabajar con otras disciplinas, buscando el pasado; lo argentino”, cerró.