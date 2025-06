Shell inició conversaciones con BP para una adquisición histórica en el sector petrolero

La petrolera angloholandesa Shell inició conversaciones para comprar a su rival BP, según publicó el diario The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto. Las fuentes aseguraron que las conversaciones entre representantes de ambas empresas están activas y que BP está estudiando detenidamente el acercamiento.

The Wall Street Journal indicó que no se pudieron conocer los posibles términos de un acuerdo. Además, señaló que no hay certezas de que se vaya a producir una fusión.

El diario norteamericano explicó, además, que el fondo Elliott Investment Management, que posee más del 5% de las acciones de BP, lleva varios meses de presión para que se produzcan cambios en la compañía.

Desde entonces, la petrolera británica adoptó varias medidas para calmar los ánimos de los inversores. A principios de año anunció planes para aumentar la producción de petróleo y gas, y decidió recortar drásticamente las inversiones en energías limpias .

Venta de activos

BP también está intentando vender su negocio de lubricantes, que opera bajo la marca Castrol, y ha indicado que podría vender al menos parte de su unidad solar, Lightsource.

Los rumores de una asociación entre ambas compañías ya habían comenzado en mayo, luego de que cayera el precio de la acción de BP. En ese momento se decía que Shell estaba esperando que la cotización de su competidor siguiera bajando y tener más certeza sobre el precio del petróleo antes de decidir si presentaba una oferta.

Shell lleva un tiempo analizando la viabilidad y las ventajas de una adquisición. Entre las variables que la angloholandesa iba a tener en cuenta para la decisión se encontraba el valor de la acción de BP, que tras una caída abrupta a principios de abril logró una pequeña recuperación.

BP estaría analizando la propuesta de fusión de Shell

De concretarse la operación, Shell lograría se fortalecería dentro del sector energético mundial. La unión con BP le permitiría rivalizar con gigantes de la talla de Exxon y Chevron. Sin embargo, una fusión de estas características podría ser objetada por los organismos de defensa de la competencia.

BP y Shell tuvieron casi el mismo tamaño durante muchos años. Pero en el último tiempo, esta última creció y llegó a valer más de u$s 200.000 millones, más del doble que su rival. La compañía que surja de la fusión podría llegar a valer más de u$s 280.000 millones.