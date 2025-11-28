El intendente de Florida, Carlos Enciso, destacó como “positivo” que el Frigorífico Florida “estratégicamente ubicado para los productores de la zona” haya vuelto a manos nacionales.

“El Grupo Saturno, tiene experiencia en la carne, en el mercado interno y ojalá, en este caso, a diferencia de algún grupo extranjero que tenía el frigorífico, puedan ir ayudando a reencauzar no solo para el mercado interno, sino fundamentalmente para la exportación, que es lo que da valor agregado”, dijo Enciso.

El intendente aseguró que el gobierno departamental ya trabaja para acompañar el proceso: “En estos días vamos a empujar todo para que cuanto antes pueda reabrir”.

“En este momento había entre 60 y 70 personas en seguro de paro”, explicó Enciso y destacó que “en una etapa inicial” dará fuentes de trabajo a “por lo menos 70 u 80 funcionarios directos, más todos los que mueve indirecto”. Agregó que si el procesamiento avanza al ritmo previsto, “ese número hasta se puede duplicar”.

El objetivo es avanzar “de forma gradual, segura y con cautela”, confiando en “el buen manejo y el conocimiento de la industria” de los nuevos dueños del frigorífico, dijo Enciso en declaraciones a Radio Montecarlo.