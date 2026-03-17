El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó que las autoridades sanitarias de China detectaron residuos de Fluazurón en un lote de carne bovina exportado desde el frigorífico San Jacinto. Como medida inmediata, China suspendió la aceptación de declaraciones de importación de productos cárnicos bovinos de esa empresa para los envíos embarcados a partir de hoy, y la partida señalada fue devuelta para su posterior destrucción. El MGAP precisó que la mercadería observada corresponde a faena realizada en septiembre de 2025 y que ya se encuentra en contacto con las autoridades chinas para gestionar la situación y los pasos a seguir. La cartera señaló además que está reforzando los controles y la supervisión de los productos cárnicos destinados a exportación con el objetivo de garantizar la inocuidad y prevenir hechos similares que afecten el comercio bilateral. Fuentes oficiales indicaron que se investigará el origen de la presencia del residuo y se evaluarán medidas correctivas en el frigorífico afectado, así como protocolos de verificación previa a nuevos embarques. El episodio supone un revés puntual en las relaciones comerciales con uno de los principales destinos de la carne uruguaya y obligará a las autoridades y al sector privado a intensificar las garantías sanitarias para recuperar la normalidad de los envíos.