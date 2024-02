San Valentín: los argentinos son los menos enamorados de su trabajo en la región

No hay match laboral en la Argentina. Los trabajadores locales son, según un relevamiento privado, los menos enamorados de su trabajo en América latina. De hecho, sólo el 16% de los consultados afirmó sentir amor por su puesto laboral.

De acuerdo con el estudio que llevó a cabo el portal de empleos Bumeran, a pesar de que se trata del número más bajo de la región, el enamoramiento por el trabajo en la Argentina creció cuatro puntos respecto a los niveles de 2022, cuando sólo el 12% de los talentos manifestaba estar enamorado de su trabajo.

En cuanto a los niveles de los trabajadores latinoamericanos, en Ecuador el 29% dijo tener ese sentimiento respecto a su puesto laboral; en Perú el 26%; en Panamá el 21%; y en Chile el 19 por ciento.

Aunque no manifiestan un sentimiento amoroso, el 43% de las personas trabajadoras en Argentina aseguró que les gusta su trabajo. En contraposición, el 22% sostuvo que no le gusta su empleo, mientras que el 14% afirmó que le da igual. El 5% restante aseguró odiar su trabajo.



Las razones por las cuáles no hay match

El estudio arrojó, a su vez, las principales causas por las que los argentinos no están enamorados de sus empleos. El 30% de los consultados aseguró que el sueldo es insuficiente. Sin embargo, los trabajadores alegaron que no les gusta el lugar donde trabajan, no disfrutan de la actividad y sienten que con su trabajo no aportan ni a la organización ni a la sociedad.

En cambio, respecto a los motivos por los que las personas aseguraron estar enamoradas de su trabajo, el 50% dijo que es porque disfruta mucho de lo que hace, mientras que también sostuvieron que con su trabajo no sólo aportan a la organización, sino también a la sociedad. Sólo el 4% indicó que está muy conforme con su salario.



"La mayoría de las personas (el 75%) seguiría trabajando, aunque no tuviese la necesidad económica de hacerlo. La insatisfacción laboral no se origina, entonces, en la idea de trabajar sino en las características de su empleo actual. Los salarios, con el 30%, se destacan como el motivo principal de la apreciación negativa; en un momento en que semana a semana registramos su depreciación", explicó Federico Barni, CEO de Jobint.

Aunque la mayoría de los argentinos asegura no estar enamorado de su trabajo, en el caso de ganar la lotería o no tener la necesidad económica de hacerlo, el 35% de los encuestados mantendría su puesto laboral. "El problema no es el trabajo, sino ejercer una función que no les gusta", sostiene el relevamiento.

En este sentido, el 27% seguiría trabajando, aunque con más libertad respecto a los horarios, mientras que otros crearían su propia organización o emprendimiento.