Renovables: el sector sigue sumando inversiones y llega a los u$s 1000 M en lo que va del año

ArcelorMittal Acindar y Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) ampliarán en u$s 70 millones la inversión en su proyecto de energías renovables en la provincia de San Luis. El desembolso adicional será para ampliar la capacidad proyectada de su parque eólico e incorporará generación solar. De esta forma, el monto erogado escalará a u$s 210 millones hasta 2023.

En consecuencia, en lo que va de 2022, el sector de las energías renovables ya suma cerca de u$s 1000 millones entre anuncios de nuevos proyectos y ampliación de los existentes.

Acindar y PCR habían anunciado a inicios de abril su inversión conjunta, originalmente de u$s 140 millones, para construir el Parque Eólico San Luis Norte, en la provincia puntana. Con el refuerzo develado en las últimas horas, incorporará una capacidad de generación de 36 megawatts (Mw) por encima de los 76,5 Mw que ya están en ejecución. Para ello, sumará ocho turbinas provistas por Vestas a las 17 ya programadas. Además, en el mismo predio, se prevé la instalación de generación solar, por una capacidad de 18 Mw.

" Este desarrollo permitirá disponer de una capacidad total de 112,5 Mw y posibilitará que ArcelorMittal Acindar alcance, para el segundo semestre de 2023, un abastecimiento superior al 30% de su demanda eléctrica por medio de fuentes renovables ", informó la siderúrgica, a través de un comunicado.

La empresa agregó que su planta en La Tablada, provincia de Buenos Aires, fue la primera de la industria siderúrgica argentina en ser abastecida 100% con energías renovables.

Brotes verdes

Después del impulso que tuvieron con las rondas RenoVar, en 2016 y 2017, la inversión en generación de electricidad renovable había quedado paralizada, tanto por la profundización de la crisis -que impactó en el financiamiento de los proyectos- como por la incertidumbre política que significó para el sector la llegada de un gobierno que no lo tenía entre sus prioridades energéticas.

Sin embargo, el escenario empezó a cambiar a fines del año pasado. En paralelo con gestiones para desbloquear la capacidad de transporte tomada por los proyectos que no se terminaron concretando, el Gobierno empezó a reasignar lo liberado a través de licitaciones del Mercado a Término de Renovables (Mater). Eso también reanimó la rueda de las inversiones, propiciada ahora por un contexto global que, después de las secuelas de la invasión rusa a Ucrania, acelera los incentivos para avanzar hacia la transición energética.

Los proyectos nuevos y ampliaciones anunciados en lo que va del año rozan u$s 1000 millones. A inicios de año, Genneia definió u$s 200 millones para dos proyectos: el parque solar Tocota III (San Juan) y el eólico La Elbita (Tandil). Días atrás, sumó u$s 110 millones para su proyecto solar Ullum, en San Juan. Tenaris, la fabricante de tubos de acero sin costura de Techint, desembolsa u$s 190 millones en el Parque Eólico de la Buena Ventura (PEBV), en González Chaves, provincia de Buenos Aires. Aluar anunció u$s 130 millones para ampliar su parque eólico de Puerto Madryn. Por su parte, Pampa Energía está ampliando su Parque Eólico Pampa Energía III (PEPE III) en Coronel Rosales, cerca de Bahía Blanca, con un desembolso de u$s 130 millones.

Otro de los anuncios fue el de ArcelorMittal Acindar y PCR, en abril. En ese momento, las compañías informaron los u$s 140 millones para el desarrollo del parque eólico San Luis Norte, de 76,5 Mw, con el objetivo de alcanzar, para el segundo semestre de 2023, el 30% del abastecimiento de su demanda eléctrica total en el país por medio de fuentes renovables.

Fundada en 1942 por la familia Acevedo, Acindar es el mayor productor de aceros largos de la Argentina y uno de los emblemas de la industria nacional. Con sede en Villa Constitución, provincia de Santa Fe, también tiene plantas en Rosario, Villa Mercedes, La Tablada y San Nicolás. En 2004, pasó a manos de la brasileña Belgo Mineira, controlada a su vez por el holding europeo Arcelor. En 2006, Arcelor se fusionó con el grupo indio Mittal.

En 2021, Acindar produjo 1,3 millones de toneladas de acero crudo, según datos del balance anual de ArcelorMittal. Un crecimiento del 62,5% contra las 800.000 de 2020. En facturación, la filial argentina registró u$s 1440 millones, un nivel que no veía desde 2017 (u$s 1230 millones). Habían sido u$s 649 millones en 2020 y u$s 814 millones en 2019. En seis meses de 2022, de acuerdo con el informe de su casa matriz, sumó ventas por u$s 856 millones, por encima de los u$s 598 millones de la primera mitad de 2021.

Everton Negresiolo, CEO de la firma siderúrgica, señaló: " La descarbonización de la producción de acero es un objetivo de ArcelorMittal a nivel global. En la Argentina, aspiramos a lograr una significativa reducción de emisiones de dióxido de carbono para 2030 y este proyecto de inversión en energías renovables que ahora estamos ampliando es una muestra clara de ese compromiso con la sustentabilidad. Adicionalmente estamos muy satisfechos de dar un nuevo paso junto a PCR en este nuevo desarrollo entre ambas compañías ".

Martín Brandi, CEO de PCR, remarcó: "Este es un avance importante para seguir ampliando nuestra participación en el mercado de renovables y consolidar nuestra actividad en la provincia de San Luis con la cual venimos trabajando muy bien. Con este desarrollo y nuestros otros dos parques en construcción, Mataco III y Vivoratá, esperamos alcanzar 527 Mw operativos para fines de 2023. Nuestro objetivo es seguir liderando el mercado como plataforma de generación de energía 100% renovable con capacidad de entregar soluciones sustentables concretas a todas las empresas que busquen descarbonizarse".