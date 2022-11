Queso vegano, restaurant plant-based y rentabilidad: los planes de NotCo para 2023

Mientras en la Argentina ya funciona el primer restaurante físico a base de plantas, y en contraste con un 2021 en el que se duplicó la inversión en capital de riesgo a nivel global, NotCo, que tiene una valoración superior a los u$s 1000 millones, ya piensa en sus planes a futuro.

Si bien NotCo tenía el objetivo de salir a la bolsa con una Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) en 2024, Matías Muchnick, CEO y uno de los fundadores de la compañía, afirmó, en una entrevista con el medio chileno DF que sus planes cambiaron: "El mercado no está".

Con una millonaria inversión, Bimbo vuelva a apostar por la Argentina, su nueva estrategia, ¿llegan los Takis?

Rabieta y el Hipódromo de Palermo reconocidas como "marca país Argentina"

A su vez, explicó que "en 2021 pensamos que el mundo iba a ser uno y el mundo fue otro. Si bien siempre fue la ambición, tenemos que hacerlo cuando tengamos una compañía que potencialmente pueda tener un IPO", explicó. Además, reconoció que la prioridad de la compañía es que sea rentable, ya que las circunstancias mundiales complicaron el panorama.

Las dificultades causadas por el entorno llevaron a NotCo a hacer un recorte de un 6% del personal y a congelar las contrataciones hasta enero de 2023. "Hay que ser consistente con la realidad de uno. Hay áreas que van a crecer, otras que no, y no es que no estemos tomando las mismas decisiones que el resto, pero creo que estamos siendo un poquito más conscientes de nuestra realidad", sostuvo Muchnick.

"NotCo era una compañía que crecía tres veces todos los años y eso era lo más importante. En un contexto mundial muy duro, hay un montón de supuestos que estaban teniendo los inversionistas que se corrigieron", comentó. Sin embargo, aseguró que su compañía crecerá "más de dos veces que lo que hicimos el año pasado".

Llega el NotCheese

Aunque la firma había analizado producir alternativas al salmón o al atún, Muchnick contó que ante el escenario actual definieron sus prioridades: "Las crisis te hacen repensar los planes. Nos tomamos el tiempo para entender cuál era el próximo producto y un 95% de las peticiones fue el queso".

De esta manera, a la NotMilk y la NotBurguer, se le suma el NotCheese. Esta nueva línea incluirá variedades de mantecoso y cheddar y se sumará a los primeros productos que la compañía sacó al mercado en su sociedad conjunta con el gigante de salsas, Kraft Heinz.

Por su parte, Muchnick contó que el mayor desafío tecnológico fue lograr las propiedades físicas del queso, como, por ejemplo, que se pudiera derretir. Además, espera comercializarlo para las distintas ocasiones de consumo: laminado, en trozos y rallado.

El NotCheese llegará a las góndolas de los supermercados estadounidenses en una prueba piloto el mes próximo y si tiene éxito, podría ser lanzado a nivel nacional en 2023, reseñó Bloomberg.

cómo es el notstore

El Pop Up Store, que está ubicado en el Paseo de la Infanta, en el corazón de los Bosques de Palermo, tiene un menú con platos para picar y compartir, platos principales y una cara dulce de postres, así como también un servicio de cafetería. También se pueden degustar productos inéditos que aún no se lanzaron al mercado.

NotSpot, el primer restaurante del unicornio chileno en la Argentina

"Sabemos que los alimentos plant based hoy son tendencia pero que a la hora de experimentarlos hay ciertas barreras. A veces es difícil imaginarse cómo pueden saber, si serán ricos o no, o hasta pueden existir dudas de cómo se cocinan o cómo combinarlos. La idea de este pop up es poder acercarle a la gente de la manera más rica y sencilla comida hecha 100% a base de plantas y a partir de productos NotCo. Para que puedan ver lo versátiles que son y que se puede comer exquisito a base de plantas", afirmó Matías Latugaye, Country Manager de NotCo Argentina.

Según Latugaye, los platos del NotSpot tienen, en promedio, un impacto en emisión de CO2 80% menor que el mismo menú a base de proteína animal. De esta manera, NotCo encabeza un movimiento de transformación de la industria alimentaria que tiene como objetivo la colaboración con el ambiente.