Qué porcentaje de los Centennials rechazaría un trabajo si no puede hacer home office

Una de las consecuencias que arrojó la pandemia fue el trabajo remoto. Y es que tener la posibilidad de trabajar desde casa o desde cualquier otro lugar fuera de la oficina física es un requisito para el 44% de los centennials, según un estudio de Grant Thornton.

Esta generación, llamada Z o Centennials, abarca a los nacidos entre 1996 y 2002. Éstos, se caracterizan por la búsqueda de estructuras flexibles y dinámicas en las cuales desarrollarse, son emprendedores por naturaleza, especialmente en la defensa de causas sociales y ambientales. Es por esto que, a la hora de analizar una propuesta laboral, el factor que más les interesa es la posibilidad de hacer home office y tener los horarios de trabajo flexibles, mientras que el salario deja de ser prioridad.

Un increíble porcentaje de argentinos no sabe cómo armar un CV, cómo hacerlo



Trabajar en Mercado Libre: cómo es el centro donde se preparan los paquetes y que paga sueldos de entrada de $ 180.000





Y es que, según el relevamiento, la flexibilidad en los horarios y el trabajo remoto les facilita la asistencia a clases para poder continuar sus estudios universitarios. Otros de los factores que valoran a la hora de buscar un nuevo trabajo son el buen clima laboral y las posibilidades de aprender de otros miembros de sus equipos.

Qué buscan los Centennials de un trabajo

En cuanto a qué buscan en un primer empleo, el 76% de los Centennials consultados respondió generar experiencia en su profesión, mientras que el 17% dijo que busca aplicar los conocimientos adquiridos en la facultad. Solamente un 3% priorizó la posibilidad de conocer cómo es trabajar en una empresa y otro 3% compartió que lo que busca en su primer empleo es desarrollar su carrera a largo plazo y aprender de aquellos con mayor trayectoria.

"La Generación Z valora muchísimo la formación. No es casualidad que uno de los ítems más valorados de la encuesta es la posibilidad de capacitación al considerar distintas ofertas laborales. Esta generación entiende el conocimiento como algo práctico pero también fluido, flexible y dinámico que permite una mejor vinculación con la realidad y con el diseño de sus propias carreras", sostuvo Matiana Behrends, directora de Human Capital de Grant Thornton Argentina.

De esta manera, el 14% de los Centennials cree que su generación tiene una visión innovadora de los negocios y el 10% opina que su aporte es una mirada creativa a la solución de problemas. Por último, el 8% de los consultados optó detallar sus propias reflexiones, entre las que se destacan aportar energía para un buen ambiente de trabajo, adaptabilidad a los cambios, curiosidad y ganas de aprender a utilizar nuevas herramientas.

"Los Centennials ya no buscan un lugar en el cual puedan hacer carrera toda su vida, su propósito no es ingresar a "la empresa". Que hayan elegido una empresa, no implica que la seguirán eligiendo por mucho tiempo. Seguirán en ese lugar hasta que una nueva experiencia les interese más. La imagen de empresa paternalista caducó: la generación Z busca desafíos, protagonismo, saber cuál es el impacto y el sentido de sus tareas ", comenta Mariana Amores, gerente de Recursos Humanos de Grant Thornton Argentina.

Cuáles son los beneficios del trabajo remoto

La razón por la que se implementó el teletrabajo fue la llegada de la pandemia. Sin embargo, es un modelo de trabajo que se implementa hace años en las empresas y que arroja resultados positivos, tanto para los empleados, como para los jefes, según la consultora de recursos humanos, Adecco.