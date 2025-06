Propuesta de Celulosa a sus acreedores para reestructurar una deuda de u$s 128 millones

Celulosa Argentina, la mayor productora de papel de la Argentina, informó este viernes a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que presentó una a propuesta de reestructuración de deuda a sus acreedores. La empresa busca renegociar un pasivo de u$s 128 millones.

Entre los acreedores de la compañía, la empresa controlada por Tapebicuá -cuyos dueños son el americano Douglas Albretch y los empresarios locales José Urtubey (hermano de Juan Manuel, ex gobernador de Salta), Daniel Maradei y Juan Collado-, figuran diversos bancos y tenedores de obligaciones negociables, pagarés y cheques.

El objetivo de Celulosa será extender vencimientos, reducir pagos en el corto plazo y evitar el colapso operativo. "La propuesta tiene como objetivo adecuar la estructura de capital de la sociedad a las posibilidades de sus negocios, extendiendo el perfil de los vencimientos, a fin de fortalecer su situación financiera y de esa manera poder garantizar la continuidad de sus operaciones. Esta continuidad es indispensable para abastecer el mercado local, satisfaciendo, en el corto plazo, las necesidades de sus clientes habituales y posibilitando, en un plazo mayor, el cumplimiento de sus obligaciones con proveedores y acreedores financieros", explicó la empresa en el escrito que envió al ente regulador.

Celulosa informó, además, que está en una situación de estrés financiero. De hecho, hace un mes Tapebicuá dio a conocer que vendió títulos de la compañía con el objetivo de inyectar fondos en la sociedad. Esto hizo que el grupo redujera su participación accionaria en la mayor productora de papel del país, aunque aseguró que se trata de una medida "transitoria".

Celulosa se enfrenta a dificultades financieras desde septiembre del año pasado, cuando, como consecuencia de la caída de ventas y la pérdida de competitividad, decidió cerrar el aserradero de pino que tenía en la localidad correntina de Garruchos, a la vez que despidió a sus 70 empleados.

La propuesta de Celulosa Argentina

La empresa propuso reestructurar toda su deuda en un "préstamo sindicado" con dos tramos. Uno, en pesos y otro, en dólares. Cada uno se dividirá en corto y largo plazo, según el tipo y monto de la deuda.

En tanto, informó que empezarán a pagar a sus acreedores recién 24 meses después del cierre del acuerdo, mientras que los intereses serán del 5% para las deudas en pesos y del 3% en dólares. No obstante, estas se capitalizan (no se pagan, sino que se suman al capital) si la empresa no genera un ebitda -ganancias antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones- anual mayor a los u$s 40 millones. En el caso de que la compañía sí genere un monto mayor, destinará el 50% del excedente a pagar deuda anticipadamente con descuentos.

Celulosa aclaró que la propuesta la realizó junto a VALO Columbus, la firma de asesoramiento financiero que Celulosa contrató en abril de 2025 para reestructurar su perfil de endeudamiento, mejorar su posición de liquidez y evaluar la potencial incorporación de nuevos socios.

Esta es la misma firma que asesoró a los bancos internacionales acreedores de Vicentin y, actualmente, está trabajando con Surcos, la fabricante de agroquímicos que detonó los defaults que hubo en el campo.

Celulosa Argentina tuvo ingresos por $ 323.996 millones en su último balance anual, un 1% menos que los $ 328.833 millones que consiguió en el ejercicio anterior. Además, informó ganancias por $ 309,9 millones, ampliamente inferiores si se comparan con las registradas durante el balance previo, de $ 33.689,5 millones.

Esta situación fue consecuencia, principalmente, de "una pérdida por diferencia de cambio neta resultante de la importante devaluación del peso durante diciembre 2023, en contraste a una ganancia por el mismo concepto, en el ejercicio anterior; una menor ganancia por resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda y mayores egresos financieros", aseguró la compañía.

Según la calificadora de riesgo Fix, la caída de la demanda en el mercado local, incluyendo la parada programada de la planta en noviembre pasado, impactó los volúmenes vendidos de papel y pulpa en un 19% y de madera en un 32%. Los menores volúmenes y el retroceso de los precios en el mercado local, agregó, ubicaron las ventas en torno a los u$s 123 millones en el semestre finalizado en noviembre de 2024, por debajo de los u$s 227 millones del mismo período de 2023.

A continuación, cómo está compuesta la deuda de Celulosa: