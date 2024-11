Las 3 trabas por las que los empresarios se oponen a arrancar con la propina electrónica

Los dueños de bares y restaurantes advierten que no están dadas las condiciones para implementar la propina electrónica desde mañana -fecha en que se cumple el periodo de tres meses que la medida entre en vigencia plenamente-. El principal punto en cuestión es el cobro de impuestos y retenciones.

Si bien la propina electrónica se implementa hace tiempo en muchos países del mundo, en Argentina se hace a medias ya que la ley de contrato de trabajo la consideraba -hasta el decreto 721/2024- como una remuneración. Por lo tanto, su pago electrónico elevaba los costos para el empleador .

Con esta modificación, advierten en el sector, se le quitaría un peso de encima a los empresarios del sector . Como consecuencia directa, ni los comercios ni las instituciones bancarias de las entidades administradoras de tarjetas de débito, crédito, compra y similares, podrán aplicar retenciones o cobrar impuestos.

La medida impulsada por el Gobierno abre el abanico para que lo usuarios puedan dar propina desde apps bancarias, billeteras virtuales o de fintech, con transferencia o con tarjetas de débito y crédito.

Los dueños y referentes del área gastronómica afirmaron que, hasta el momento, no se han desarrollado ni le han llegado propuestas de cuentas bancarias o digitales en las que no le generen al empleador un costo extra.

Por ende, si quieren recibir la propina de manera electrónica y acreditárselas en un plazo no mayor a las 24 horas, siguen teniendo el problema de las retenciones que le cobran. Para graficar, si les dan $5.000, $500 serían consumidos en concepto de impuesto.

Crece la tendencia a dejar propina con tarjeta de crédito

Christian Faquetti, dueño de OHANA Bar & Lounge en Palermo, detalló que en un grupo que tienen los dueños de locales gastronómicos, manifestaban en sus charlas que "no le han ofrecido una cuenta especial" y que estiman es un punto por resolver para el organismo a cargo de la implementación de la medida (el Banco Central).

"Hoy por hoy, nos sacan un montón a nosotros. En el caso de que no se cobren retenciones, ni se descuente el IVA y esas cosas, estaría perfecto. Yo a veces acepto transferencia y de los descuentos me hago cargo yo. Puede ser un caso puntual, pero no siempre", expresó.

En este orden, también se sumó Cristian Iten, gerente de Alimentos y Bebidas de Los Cauquenes, quien contó que, ellos lo implementan pese a los cargos extra que le genera, aunque remarcó que "en muchos hoteles de misma categoría, no les permiten a los empleados tener este beneficio incluso cuando el cliente / huésped quiera hacerlo".

En rigor, Visa anunció que los comercios que cuenten con los POS PosNet y Clover podrán cobrar -desde hoy- las propinas con las tarjetas de su sello. Gabriela Renaudo, Group Country Manager de Visa Argentina y Cono Sur, resaltó que la transacción no aplica ni aranceles ni retenciones e invitó a todas las empresas a que afilien sus comercios.

Y explicó que es un gran beneficio para los trabajadores, dado que "muchas veces los clientes/ huéspedes no llevan efectivo, y encima, para poder dejar propina en un país con tanta inflación y billetes con valores nominales tan altos, desfavorece apuntar a ese 10%, ya que parece que mucho el dinero".

No todos los empleados pueden abrirse una cuenta personal para recibir propina electrónica y prefieren el efectivo

Los dueños de Nacha Tex-Mex, Phelmer Aquino y Francisco Vialloreal, fueron contundentes al sostener que "sería un gran dolor de cabeza este nuevo sistema".

Y ante la repregunta, ahondaron: "Si fuera un país donde no hay inflación o fueran muy baja, podría ser más viable este sistema. Si viene alguien al local y quiere pagar con tarjeta, e incluye la propina con la tarjeta, ese pago se hará efectivo luego 21 días después de la operación, pero el empleador debe entregar esa remuneración dentro de las 24 horas. Le estaría financiando la propina y cuando la reciba el valor sería menor en un contexto inflacionario".

Cabe destacar que, al día de hoy, son contados locales los que reciben propina con tarjeta de crédito, pese a ser una tendencia creciente. Los cargos impositivos para el dueño del comercio vuelven a ser el punto de conflicto.

Mientras tanto, se espera que desde el Gobierno avancen en este punto para aplicar plenamente la propina digital. Lo que sí, ya hacen algunos camareros de bares y restaurantes es manejarse con una tarjetita que tiene su alias y la gente le transfiere sin que intervenga el empleador.

Aunque entra en juego una nueva variable y es que no todos los trabajadores pueden inclinarse por esta opción. Un empresario gastronómico contó que "en la pandemia, yo le abrí una cuenta a todos y después muchos me decían que la habían cerrado o estaban en el Veraz".

Para avanzar como pretende el Gobierno, "hay que bancarizar, e independientemente, deberían decir 'todos los que son del gremio de camareros ábranse una cuenta gratuita en tal lado y que el local les deposite', pero también es cierto que ellos vienen y te dicen 'no me deposites xq me matas'".