Preocupación en Punta del Este por las pocas reservas de argentinos a esta altura del año, qué piden

Uruguay ya siente el impacto de los vaivenes de la economía local. A pocos meses del inicio de la temporada de verano 2024, las principales inmobiliarias de ese país advierten que la demanda de argentinos viene en caída y le piden al Gobierno beneficios fiscales para los turistas extranjeros.

"La devaluación en la Argentina impacta sobre todo en los alquileres que apuntan a la clase media. Para dinamizar este mercado necesitamos medidas del Gobierno que impulsen la demanda", explicó Alejandra Covello, presidente de Covello Propiedades.

La demanda de argentinos por ahora viene muy cauta. Según datos de Info Casas, el principal portal de inmuebles de Uruguay, solo un 19% de las búsquedas provienen de la Argentina. En el mismo mes del año pasado ese número representaba el 31%. "Esas son búsquedas lo que no refleja la cantidad de reservas que, por ahora, son pocas", advirtieron desde el portal.

Otro dato que refleja la caída de la demanda por parte de los argentinos es el crecimiento que experimenta el turismo brasileño en Punta del Este. Hoy, el 12% de las consultas llegan del país carioca . De hecho, en los últimos años este público representó un alza del 25%. "Compensa con la falta de argentinos", dicen desde las inmobiliarias uruguayas.

La situación preocupa. Esta semana los miembros de la Cámara de Turismo de Uruguay (Camtur) se reunieron con el presidente del país vecino, Luis Lacalle Pou y le pidieron un abanico de medidas para atraer al turismo extranjero de cara a la próxima temporada. "Pedimos que se vuelva a aplicar IVA cero para los extranjeros", dijeron desde la Cámara.

Además, desde la entidad ya anticipan que el turismo proveniente de la Argentina se verá fuertemente afectado por lo que apuntan al mercado interno. "Pedimos la exoneración por un año del IVA también para los uruguayos para fortalecer el turismo local", explicaron.

Incentivos también desde las inmobiliarias

Las inmobiliarias uruguayas reconocen que la situación económica y política de la Argentina impacta de cara a la próxima temporada. De hecho, para incentivar la demanda, algunas empresas uruguayas lanzaron sus propios beneficios.

"Algunas inmobiliarias promocionan 10% de descuento para quienes reservan de forma anticipada. Eso ocurrió durante el mes de agosto por ejemplo", explicó Covello. Lo cierto es que, muchos propietarios, que año tras año, alquilan a argentinos tratan de tener ciertas consideraciones para no perderlos como clientes.

El 70% de los visitantes que llegan a Punta del Este son argentinos

"El público ABC1 que viene todos los años, seguirá viniendo. El impacto se verá fuerte en la clase media. Hoy con el tipo de cambio desfavorable, lo pensarán. Muchos ya están apuntando a vacaciones más breves o en meses más económicos, como febrero donde se consiguen precios más baratos ", reconoció Covello.

Desde la Camtur explicaron que el 70% de los turistas que llegan a Punta del Este provienen de la Argentina. "El turista medio es el que mueve la aguja, por eso no tenemos que descuidar a este público", remarcó Marina Cantera, presidente de la entidad.

"Lo que estamos evidenciando son consultas pero no concreciones en las categorías medias. El año pasado ya teníamos reservas de este público, algo que todavía no sucede", explicó

Cuánto sale veranear en Punta del Este

En cuanto a los precios, si bien por ahora se mantienen en los mismos valores del año pasado, se calcula que habrá un incremento de entre el 5 y el 10% en dólares .



"El mayor movimiento comienza las últimas semanas de agosto y durante septiembre, sin embargo por ahora la demanda viene muy contenida", explicó Óscar Lanzaro, coordinador de Casas en el Este, portal de InfoCasas. Y es que después de las elecciones PASO las operaciones quedaron en stand by a la espera de lo que suceda en octubre.

El clima electoral y la devaluación del peso afectan en el mercado de alquileres para la temporada 2024 en Uruguay

Los precios varían dependiendo del tipo de vivienda y su ubicación. El abanico es muy grande. Un departamento para cuatro personas en una zona top tiene un valor de u$s 150 la noche, es decir que una semana cuesta u$s 1050. Las casas más lujosas frente al mar y para el doble de huéspedes arrancan en u$s 500 por día, hasta un promedio de u$s 1000 por noche.