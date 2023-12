Motosierra y sinceramiento: cuánto deberían subir los precios de la energía

Un pilar del plan económico de Javier Milei es el sinceramiento de precios. En ese sentido, es el de la energía, ya sean combustibles como servicios públicos (gas y electricidad), dado que los subsidios son una de las ramas más tupidas y gruesas por las que deberá pasar la motosierra del Presidente libertario.

¿Cuán atrasados están los valores en el mercado local, luego de años -décadas, en algún caso- de controles y congelamiento? O, dicho de otra forma, ¿cuál podría ser su eventual impacto en materia de inflación?

Montamat & Asociados, la consultora que dirige el ex presidente de YPF y ex secretario de Energía Daniel Montamat, elabora todos los meses un informe de precios energéticos. El correspondiente a diciembre se difundió en las últimas horas, prácticamente minutos antes de que Raízen, la licenciataria de downstream de Shell, aumentara sus precios en surtidor un 15% e YPF lo hiciera en torno al 30 por ciento.

Cuánto más subirán las naftas

En su relevamiento de este mes, la consultora recordó que, hasta septiembre, el precio spot del Brent superaba los u$s 90 por barril. También en ese rango estaban los precios futuros. Pero, en octubre, retrocedió 5,2%, a u$s 87,8% (ICE). " Durante noviembre, continuó con su tendencia negativa, al ubicarse en los u$s 80,93, marcando una baja cercana al 8% en el último mes y del 13%, si se toma el último máximo, desde septiembre ", consignó.

Si, hace dos meses, se esperaba una tendencia alicsta por los conflictos bélicos en Oriente medio, ahora, el declive, explicó, " se relaciona con una oferta superior a la esperada en el mercado internacional, donde han subido las reservas de los Estados Unidos en 3,6 millones de barriles por encima de las expectativas, como también por una recomposición de inventarios que apuntan a una expectativa de un balance más equilibrado y no tan ajustado como se esperaba un mes atrás ".

"Incluso", agregó, " se espera que vuelva a tener superávit para el primer trimestre de 2024, lo que llevó a que fondos deshicieran posiciones de futuros ". A esto, añadió, se suma el escepticismo del mercado sobre la efectividad de los posibles recortes de la OPEP, "ya que fueron menores a los esperados (900.000 barriles adicionales)".

En la industria petrolera, hay expectativa de liberación de precios y desregulación de los mercados.

" Aunque estas noticias suenen lejanas en un microclima local de cambio de gobierno y de época, afectan más que nunca bajo la expectativa de liberación y desregulación de los mercados, que, de mantenerse los precios de referencia en estos niveles, ayudarían a la transición hacia la convergencia de precios ", señaló. No obstante, la consultora aclaró que " también dependerá en cuánto caiga el nuevo tipo de cambio de 'equilibrio' ".

Montamat & Asociados reseñó que el 31 de octubre venció el congelamiento de precios en surtidor "dispuesto de palabra" por el Gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa. También ocurrió en el segmento de petróleo crudo, con un barril criollo -es decir, el que le compran los refinadores locales a los productores, cuyo precio fija el Estado- en u$s 56 para el crudo de tipo Medanito.

Así, continuó, en noviembre hubo dos aumentos en surtidores. A inicios de mes, fue entre el 7% y el 10%; a fines, del 25% para naftas en Capital Federal y del 23% para el gasoil, en el caso de YPF. " Si se toma el promedi país para el total de banderas, el incremento queda en un 17% para el gasoil y 18% para las naftas. Dicha corrección había apuntado a la recomposición de los márgenes y el aumento de los precios de los biocombustibles que había dispuesto el Gobierno (N.d.R.: el previo) con anterioridad, con un 32,7% para el caso de bioetanol en noviembre y 19,8% para el biodiesel, los que afectan en el surtidor en un 4% en el primer caso y un 2% en el segundo ", agregó.

" Estos ajustes en el mercado interno y la caída de las referencias internacionales contribuyeron a una mayor convergencia de precios locales con los de paridad, especialmente, en el mes de noviembre. Para el caso de la nafta súper, tras los ajustes, el precio en surtidor quedó a 7% de su paridad de importación, mientras que el gasoil está a un 13%, niveles que no se veían desde el último trimestre de 2020 ", contextualizó. Esto fue, se recuerda, antes de los aumentos más recientes.

" En cuanto a las paridades de exportación para los petróleos crudos locales, durante el mes de octubre, estuvieron en u$s 76 por barril para el Medanito y u$s 81,6 para el Escalante. Valores que tuvieron diferencias, todavía, elevadas respecto de las variedades locales durante ese mes (26% en Medanito y 22% en Escalante), aunque en el mes de noviembre estas se han reducido en forma significativa ", observó.

En tal sentido, la paridad de exportación pare el Medanito promedió en u$s 69,6 en noviembre, versus un precio local que se negocia en u$s 61 promedio, con lo que la brecha se reduciría al 12%. "Para el caso del Escalante, la paridad de exportacióin se ubicó en u$s 75,3, mientras que los precios del mercado interno se están definiendo aún y promedian en u$s 69 hasta ahora, con lo que la brecha estaría en un 8%", precisó.

Montamat & Asociados recordó que, vencido el acuerdo de precios, se negociaba un mix entre el precio local y la paridad de exportación. Agregó que, por su parte, el crudo Cañadón Seco tiene una situación similar y se negocia por encima de los u$s 70 el barril.

" Como resultado, el precio promedio ponderado de adquisición de crudo local, según la participación de mercado de cada variedad, se ubicó en u$s 59 por barril durante octubre y estaría en u$s 63,7 para noviembre. Esto significa que la brecha entre el barril criollo y el precio internacional se encontró en u$s 28,8 en octubre, si no se consideran retenciones ni descuentos, y u$s 17,2 en noviembre ", indicó.

En cuanto a surtidores, la consultora ensayó un escenario de sinceramiento de tipo de cambio en torno a $ 882 por dólar. En ese caso, " la paridad de importación para la nafta súper pasa a $ 864 por litro, mientras que en el caso del gasoil grado 2, la paridad de importación pasa a $ 1066. Estos valores sugieren ajustes del 130% y 158% en surtidores para cerrar la brecha si se produjera el salto del tipo de cambio ".

Gas natural

Respecto al gas natural, el precio de referencia en Rotterdam (TTF) se encontró en torno a los u$s 14 por millón de BTU durante octubre. Fue 26% más que en septiembre. Los futuros en ese mercado se neegocian a la baja, en u$s 13,84 por millón de BTU hacia enero. " En el plano local, en el mes de octubre, prácticamente, no han ingresado volúmenes a través de buques regasificadores ", explicó. " El último precio registrado de importación de GNL estuvo en u$s 14,3 por millón de BTU CIF, en línea con el GNL en Europa en ese mismo mes ", agregó.

Actualmente, la demanda residencial paga cerca de un 20% del costo de adquisición del gas.

Sobre las importaciones de gas desde Bolivia, en octubre, se pagó un precio promedio de u$s 8,4 por millón de BTU, en tanto que la cantidad importada estuvo en un promedio diario de 4,3 millones de metros cúbicos.

" Con ello, el costo promedio ponderado de adquisición de gas natural para el mes de octubre (considerando también la oferta local) estuvo en torno a los u$s 4 por millón de BTU, con un promedio parcial en lo que va del año en u$s 5,56. En cuanto al precio que paga la demanda residencial, está en un 20% del costo de adquisición, esto considerando un promedio ponderado entre el segmento N1 y N3, siendo que el 80% se encuentra en el segmento nivel 3, que abona apenas un 13% del costo ", señaló.

Electricidad

Queda por ver qué ocurre en el caso de la electricidad. Según Montamat & Asociados, el precio monómico que marca el costo de la energía, más transporte, siguió registrando una tendencia a la baja durante octubre. Se ubicó en u$s 51,3 por megawatt/hora (Mwh), frente a los u$s 65,8 del mes anterior. El precio estacional de la energía (incluyendo transporte) fue de u$s 34,28, " con lo cual, la cobertura de costo del sistema alcanzó un 67,5%, siendo el porcentaje más alto del año debido a una baja de los costos de generación ante el menor uso de combustibles líquidos y de gas natural importado, y mayor uso de energía hidroeléctrica ".

En AMBA, la mayoría de los usuarios abona entre el 18% y el 23% del costo de la electricidad.

"Por otra parte", agregó el informe, "la Secretaría de Energía emitió la Resolución 884/2023, que aprueba la programación estacional para el período entre noviembre de 2023 y el 30 de abril de 2024, para el mercado mayorista eléctrico, con un precio estabilizado de energía de $ 20.466 por Mwh en horas pico, para noviembre 2023 hasta enero 2024, y $ 20.454 en valle para el Nivel 1 y el Nivel 3, con excedentes de 400 kilowatts hora (kwh) por mes, o 650 kwh, siendo el excedente de 650 kwh sólo para los meses de diciembre de 2023 a febrero de 2024 para la demanda residencial de las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y San Juan.