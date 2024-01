Pese a los aumentos en cuotas de prepagas, más médicos cobran copagos

Pese a los aumentos en las cuotas de las prepagas, crece el cobro de copagos. Se estima que en enero se sumaron un 10% más de médicos que les piden a pacientes este adicional, una práctica que ya se volvió común frente a la intención de generar ingresos extra a los magros salarios que perciben y por la que las prepagas no responden frente a la queja de usuarios.

Los profesionales apuntan que algunas empresas aún no les trasladaron a sus honorarios las subas de las cuotas que aplicaron a afiliados ni cambiaron los plazos de pago (que van de 30 a 120 días luego de facturado el servicio). Otros dicen que las que sí dieron incrementos, no alcanzan para compensar el retraso ante el avance de la inflación.

Los aumentos que les dieron van entre 10% y 15%. En diciembre, la inflación fue un 25,5%, de acuerdo al Instituto de Estadística y Censos (Indec) y las estimaciones privadas calculan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicará en torno al 20% en enero.

En esos casos, asociaciones que representan a establecimientos y profesionales de distintas especialidades explicaron que las compañías de medicina privada definieron un porcentaje de actualización de forma inconsulta. "Fue una imposición, no hubo ninguna negociación", indicaron.

De cara a los próximos meses, presionarán para que los ajustes estén en línea con los incrementos aplicados a los asociados en enero y febrero, que implicarán un 70% promedio en solo dos meses. Para marzo, las prepagas calculan un 10% de aumento en las cuotas, por los que las entidades que nuclean a los profesionales quieren abrir una instancia de diálogo para mejorar la actualización salarial .

Los médicos presionarán para que los aumentos de honorarios estén en línea con los aumentos en las cuotas.

Por un turno médico, actualmente los profesionales cobran de las prepagas en promedio $ 3000. En el mejor caso llega a $ 5500, mientras que en el peor ronda en $ 2400. En estas consultas, los copagos rondan entre $ 1500 y $ 6000 dependiendo el profesional y la especialidad.

En el sector, reconocieron que se decidió mantener el mecanismo de traslación que se acordó con el Gobierno anterior mientras la situación se acomoda en el arranque de 2024. El punto que critican los profesionales es que, tras la desregulación de la salud a partir del DNU 70/2023, las empresas pueden fijar libremente los incrementos, que antes eran autorizados por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Entre los argumentos de las prepagas para justificar las subas promedio de 40% y 30% en enero y febrero era la mejora de los honorarios a prestadores, lo que contribuiría a resolver el problema de los bonos adicionales, que genera tensión entre afiliados y prepagas.

Los médicos piden a pacientes copagos como una contribución solidaria, pero muchas veces no les dejan opción.

Por lo contrario, en este escenario, más profesionales les plantean la situación a los pacientes, a los que les piden el cobro extra como una contribución solidaria, pero muchas veces sin dejarles opción . Tal es el caso de los sanatorios de la Trinidad, pertenecientes a Galeno. En el centro de Palermo, desde hace tres meses ya no quedan obstetras que no cobren un adicional en dólar billete de entre u$s 200 y u$s 300 por parto. A eso se suma el pago a la partera, hoy de $ 60.000 y sin que la prepaga reintegre aunque sea un porcentaje.

En tanto, desde el 17 de enero, los análisis de sangre y demás estudios de laboratorio son más caros en la Provincia de Buenos Aires para 1 millón de afiliados que deben abonar un extra de $ 5000 a raíz de que bioquímicos tomaron la decisión de cobrar un adicional no reembolsable en prácticas como extracción de sangre, cultivo de orina y materia fecal, curva de glucosa, tests de anticuerpos y antígenos, y prueba de tolerancia a la lactosa, entre otros.

Ya son más de 40 las asociaciones que cobran copagos. A las 10 que tomaron esta medida a mediados de 2023 en distintos puntos del país, como Córdoba, Mendoza y Catamarca, se sumaron otras 30 a fin de 2023 y el inicio de 2024, que tomaron esta determinación para no dejar de atender a los pacientes y poder afrontar los gastos que las prestaciones implican.