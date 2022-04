Por qué el barrio de countries símbolo de los '90 vuelve a ser el más rentable

Comprar un inmueble en Pilar y volcarlo hacia el mercado locativo hoy parece ser un buen negocio. Y es que como consecuencia de la baja de los precios de inmuebles a la venta y la suba de los alquileres hoy se puede obtener un 5,5% de rentabilidad, casi el doble del promedio en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con el informe mensual de Zonaprop, en GBA Norte la relación alquiler/precio se ubica en 3,31% anual en promedio. Es decir, se necesitan 30,2 años de alquiler para recuperar la inversión de compra, un 19% menos que un año atrás.

El informe destaca que, el barrio de Pilar tiene un retorno bruto alto de 5,5% y sobresale como la zona favorita de los inversores.



La zona que creció exponencialmente en los años '90 de la mano de los principales barrios cerrados y countries, volvió a estar en el centro de la escena como consecuencia de la pandemia y la necesidad de vivir en espacios verdes y al aire libre.

Según los datos de Zonaprop, los precios de venta en Gran Buenos Aires norte bajan un 0,4% en promedio en el primer trimestre del año y en marzo mostraron un descenso del 0,2%.

Hoy el metro cuadrado se ubica en u$s 2272. Sin embargo, desde noviembre de 2021 se registra una desaceleración en la caída de valores.

Un inmueble de dos ambientes y 50 metros cuadrados (m2) tiene un valor de u$s 112.021 y uno de tres ambientes y 70 m2, u$s 169.369.

Los precios de venta, barrio por barrio

En el municipio de Vicente López se encuentran los valores más elevados de venta en los barrios de La Lucila (u$s 3447), Vicente López (u$s 3294) y Olivos (u$s 3096).

Los más económicos son Barrio Infico, en San Fernando (u$s 996); Boulogne Sur Mer (u$s 1075) y José C. Paz centro (u$s 1099).

¿Cuánto cuesta alquilar en GBA?

Los precios de alquiler en en la provincia de Buenos Aires aumentan por debajo de la inflación en el primer trimestre del 2022. En GBA Norte los valores incrementan hasta un 11,3% y en GBA Oeste-Sur el aumento llega al 10,8%.

Los valores en zona norte subieron un 4,0% en marzo. Un departamento de dos ambientes y 50 m2 se ubica en $ 56.683 por mes, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 se alquila por $ 80.546 por mes.

En zona oeste-sur este valor se incrementa un 2,8% en el mes y alcanza los $ 38.139 en un dos ambientes. Un departamento de tres ambientes y 70 m2 tiene un valor de $ 49.964 por mes.



En GBA Oeste-Sur, Canning es el barrio con la oferta más cara ($ 69.964 por mes) le sigue Don Bosco con un valor mensual de alquiler de $ 55.591 y Ezeiza por $ 52.771.

Por el contrario, los más económicos están en Merlo ($ 23.814 mensuales), Valentín Alsina ($ 32.299) y La Tablada con un valor de $ 32.403.



En zona norte, los barrios de La Lucila y Nordelta tienen los alquileres más caros con valores de $ 91.444 y $ 82.690 por mes, respectivamente. Por otro lado, aquellos con los precios más bajos son José León Suárez ($ 30.535 por mes) y San Andrés ($ 36.707).