Por la fuerte suba de las expensas, comerciantes rescinden contratos de locales y buscan nuevas ubicaciones

Los comerciantes sienten el impacto del aumento de las expensas. En el último año, subieron más de 150%, según ConsorcioAbierto. Por eso, el recambio de locales comerciales es cada vez más frecuente en busca de abaratar estos costos fijos.

"Las expensas pueden llegar a representar hasta el 50% del valor del alquiler. Ese número era la mitad hace por lo menos tres años", contó Martín Potito, gerente de la división Locales Comerciales de LJ Ramos.

Según los especialistas, hay modelos de negocios que se están moviendo hacia locales más pequeños en busca de reducir los gastos. " En pandemia muchos comercios tomaron grandes metrajes , pero ahora no pueden mantenerse en estos lugares por los costos que significan por lo que salen en busca de nuevas tiendas más pequeñas. Esto se da sobre todo en las principales arterias comerciales porteñas", dijo Potito. Y si bien rescindir un contrato comercial no es complejo, hoy hay poca vacancia por lo que no siempre es sencillo conseguir una nueva locación.

"En locales comerciales, los contratos son de tres a cinco años. Es una forma de amortiguar la inversión. Los contratos son muy sencillos de romper. No tiene prácticamente costo. Solo se debe pagar un mes de alquiler", agregó Potito.

Pero en avenidas como Santa Fe, Cabildo en Belgrano o Rivadavia en el barrio de Caballito prácticamente no hay locales disponibles. "Se ocupan muy rápidamente. En algunas zonas hay hasta lista de espera", agregó.

La suba de las expensas

"Las expensas subieron mucho y se sintió muy fuerte a principio de año por los incrementos de paritarias. Esto sobre todo impactó en los negocios que se ubican en las plantas bajas de los edificios", dijo Eduardo Petrolati, Director Comercial de Adrián Mercado Real Estate.

En ese sentido, según los datos de ConsorcioAbierto las expensas subieron 151% en el último año muy por encima de la inflación que mide el Indec que acumuló un alza interanual del 84,5 por ciento.

"Hoy vemos que a muchos comerciantes los números no le cierran y las expensas son un factor importante. Esto se suma, además a la caída de las ventas que están viviendo muchas industrias", dijo Petrolati.

Hay que tener en cuenta que reubicar un local es costos y requiere una inversión inicial importante. "Rescindir el contrato es sencillo. Pero el costo de volver a montar el negocio es alto. Las marcas lo piensan antes de tomar esta decisión. Pero sí vemos que es algo que está sucediendo cada vez más" , concluyó Potito.

Precios de alquileres

La mayoría de los contratos locativos se pactan en dólares, aunque en muchos casos se permite el pago en moneda local.

Un local de más de 400 m2 en Palermo en Scalabrini Ortiz y Cerviño tiene un valor de publicación de u$s 15.000. Las expensas en este caso puede superar los $ 15 millones.

Mientras que un negocio más chico, que son los más buscados, de poco más de 40 m2 en avenida Santa Fe y Laprida tiene un valor de $ 1.900.000 y de expensas se abona $ 60.000

"El peso de la expensa es significativo a la hora de elegir un local para alquilar. Los inquilinos contemplan el valor de publicación del negocio pero también los gastos fijos", concluyó Potito.