Por el cepo y el salto del dólar blue, la marca de café Juan Valdez estudia irse de la Argentina

A poco más de seis meses de que la marca colombiana de café Juan Valdez desembarcó en la Argentina con la apertura de su primer local en el shopping Unicenter, la empresa responsable de su llegada ahora evalúa el cierre de la marca por el endurecimiento del cepo a las importaciones y la crisis del dólar.

En estos días, el local sólo tiene stock de café para los próximos 30 días. Razón por la cual su licenciatario ya había decidido que la expansión de la marca -es decir, sus próximas aperturas de locales- quedara en stand-by .

La marca llegó al país de la mano del grupo gastronómico RE, dueño de las cadenas Almacén de Pizzas, Tienda de Café y Tostado, y de la firma paraguaya Acsa, que tiene la licencia de Juan Valdez en el país vecino desde fines de 2014.



"No tenemos aprobadas las importaciones de café. Es un producto que no se puede producir en el país porque las condiciones climáticas y el suelo no son acordes. Hace un mes que no hay café y, con las nuevas medidas, el panorama se complica aún más", reconoce Jorge Allende, socio de RE.

Hoy, la situación es "grave", define. "Tenemos stock para abastecer el local solo para los próximos 30 días. Después, realmente, no sabemos qué va a pasar", afirma. Entre las posibilidades del futuro de la marca, no descartan el cierre definitivo de Juan Valdez en la Argentina.

El local de Unicenter abrió en enero. Hoy está al borde de quedarse sin stock

En un principio, estaba prevista la apertura de 20 locales en cinco años, entre la Argentina y el Uruguay. Sin embargo, al momento de la inauguración, el proyecto ya era más cauto: esperaba abrir ocho tiendas. Esos cortes de cintas son los que se pusieron en suspenso y, ahora, la iniciativa entera enfrenta el dilema de la cancelación.

"Hoy, tenemos un local y con poco stock. Con este escenario, no podemos pensar en abrir un nuevo punto de venta. Los precios de reposición en Unicenter son una gran incógnita ", agrega Allende.

La marca ya había reservado un nuevo espacio en el Alto Palermo. "Ya estábamos en la etapa de pre-selección de personal. Pero, con las nuevas medidas para importar, decidimos poner todo en stand-by", explica el empresario.

El local de Unicenter, que tiene 15 empleados, abrió en plena ola de calor de enero, apuntando a estar 100% operativo en invierno, la temporada alta de café. Pero las trabas a las importaciones y la subida del dólar blue complican los planes de la empresa.

Desde el desembarco de la marca en el país, el nivel de ventas sorprendió a los empresarios "En enero abrimos con un stock que estimábamos serviría para mediados de abril. En febrero, ya lo habíamos agotado. La respuesta del público es muy buena", remarca Allende.

En la Argentina y el Uruguay, la marca opera en los cuatro canales comerciales: las cafeterías tradicionales, la venta de café envasado en tiendas, el e-commerce y el segmento para abastecer a hoteles, restaurantes y catering.

Suba de precios

Las nuevas medidas que dispuso el Gobierno para las importaciones habilita pagos en el exterior con un plazo de 180 días , lo cual significa una complicación para las empresas. "El problema es que uno hoy manda los pedidos pero el proveedor exige el pago ahora no acepta que se haga a los 180 días porque desconfía, sobre todo, del Gobierno", explica Allende.

Los precios del café podrían aumentar hasta tres veces su valor

Una de las soluciones que ve viable Allende es comprar dólares en el MEP, a un precio de $ 300, para girar el dinero de forma inmediata "Esto, claramente, traerá subas significativas en los precios. Hoy, un paquete de 350 gramos se vende a $ 1700. Con esta operatoria, pasaría a $ 5000 . Es muy difícil que los consumidores compren con estos precios", remarca.

A esto se suma que la escalada del dólar blue que se desencadenó tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía generó suba de precios. " En las últimas dos semanas, subimos en promedio un 20% los precios . Comparado con nuestros competidores es poco", explica Allende, sobre la situación compleja que atraviesa la marca.



La situación es tan compleja que "todas las opciones están sobre la mesa. Estamos pensando en cerrar la marca en el país. Bajo estas condiciones es muy difícil que podamos funcionar", asegura.

Las idas y vueltas...

La compulsa por quedarse con la que parecía una de las figuritas más difíciles del mercado local de marcas comenzó hace cinco años, pese a que los rumores sobre una posible llegada al país habían empezado en 2010. Sin embargo, la confirmación nunca llegó hasta este año.



La firma tenía previsto abrir su primer local a fines de 2019. Pero la disparada del dólar tras las PASO y, luego, la llegada de la pandemia postergó los planes de expansión para 2022

Según habían explicado desde RE, el plan se retrasó y se reestructuró. En principio, porque, como consecuencia de la pandemia, hubo cambios globales en Juan Valdez. Finalmente, a principios de año, se logró la primera apertura de un plan de expansión que, ahora, volvió a tener más dudas que definiciones.