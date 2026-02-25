La marca colombiana Juan Valdez inauguró en Bogotá su tienda más grande a nivel global, consolidando un nuevo concepto de experiencia alrededor del café colombiano. El establecimiento está ubicado en la calle 93, en el norte de la capital, y se convierte en la primera flagship store de la compañía en el mundo. El espacio fue denominado 1959, en alusión al año en que nació el personaje que ha representado a los caficultores del país durante décadas. La apertura no solo amplía la presencia física de la marca, sino que introduce una propuesta que combina gastronomía, cultura y formación en torno al grano. Con tres niveles temáticos, la tienda propone un recorrido que va desde el origen del café hasta experiencias sensoriales y de aprendizaje. La compañía busca que el visitante no solo consuma el producto, sino que entienda su historia, su proceso y su impacto en la economía nacional. El primer nivel recrea el entorno natural donde nace el grano, con elementos que evocan la montaña y la tierra. Allí se encuentra una tostadora y una barra central que ofrece preparaciones con cafés provenientes de distintas regiones del país. En el segundo piso, el protagonismo es para el trabajo del caficultor, acompañado de una oferta gastronómica inspirada en sabores colombianos. El recorrido culmina en un tercer nivel enfocado en catas, talleres de barismo y experiencias inmersivas que buscan resaltar la versatilidad del producto. La apertura hace parte de un ambicioso plan de expansión de la marca, que actualmente suma 675 tiendas en el mundo, 300 de ellas fuera de Colombia. La presidente de Procafecol, Camila Escobar, aseguró que “Ese crecimiento fuera de Colombia no significa que no vayamos a crecer a nivel local, sino que ese plan es integral”, destacando que la estrategia incluye mercados consolidados y otros con alto potencial. Las estimaciones de la compañía este año también llaman la atención: El presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, afirmó para Forbes: “Hoy estamos elevando el estándar, llevándolo a un nivel superior”, subrayando que la nueva tienda permitirá que más colombianos accedan a cafés de alta calidad que tradicionalmente se exportan.